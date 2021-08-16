С начала августа 16 марок повысили цены на автомобили

За период с 1 по 15 августа 2021 года специалисты «Цена Авто» зафиксировали появление новых прайсов на сайтах 16 марок, представленных на рынке России. При этом, абсолютно все модели получили прибавку к стоимости, и ни одна не стала дешевле ни в одной из комплектаций.

Так, среди наиболее популярных массовых брендов отметим Renault, который поднял цены на модели Logan, Sandero и их кросс-версии на 0,1 – 2,5%. Кроме того, в этот период подорожали почти все модели Toyota, за исключением нового Land Cruiser 300. Для остальных прибавка составила 0,2 – 4,0%.

Еще два японских производителя переписали прайсы для большей части продуктовой линейки – Mitsubishi (плюс 0,4 – 3,4%) и Suzuki (плюс 0,5 – 1,8%). А в китайском сегменте аналогичные изменения произошли у GAC (плюс 5,0%), Haval (плюс 0,9 – 1,9%) и Chery (плюс 0,5 – 1,4%).

Некоторые марки ограничились повышением цен на отдельные модели – Volkswagen (плюс 0,7 – 4,1% для двух моделей), Chevrolet (плюс 1,1 – 1,3% для двух моделей), УАЗ (плюс 0,6 – 1,1% для трех моделей). С начала августа стали дороже компактвэны Citroen Berlingo Multispace (плюс 3,5 – 3,87%), Opel Combo Life (плюс 3,3 – 3,6%) и Peugeot Partner Crossway (плюс 3,5 – 3,8%).

В премиальном сегменте повышение стоимости отмечено у Cadillac (плюс 1,6 – 2,4% для трех моделей), MINI (плюс 1,7 – 3,5 для трех моделей) и Lexus (плюс 0,4 – 7,2% для 11 моделей).

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото с сайта PerfectStock