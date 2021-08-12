Петербургский завод Nissan возобновил работу после летних каникул

Петербургский завод Nissan сегодня возобновил производство автомобилей после планового корпоративного летнего отпуска, который проходил с 26 июля по 11 августа. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan, добавив, что предприятие будет работать в одну смену, 5 дней в неделю по 10 часов каждый день (у рабочих завода 40-часовой рабочий график, по 10 часов 4 раза в неделю с одним плавающим выходным +суббота и воскресенье также выходные). Между тем, с ноября 2021 года завод Nissan планирует переход на двухсменный график работы.

По итогам первого полугодия 2021 года петербургский завод Nissan выпустил 19969 автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время на предприятии производятся кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Стоит отметить, что с апреля 2021 года на заводе Nissan выпускаются обновленные Qashqai и X-Trail с системой автономного вождения ProPilot и усовершенствованной мультимедийной системой Nissan Connect Services.

Бестселлером Nissan на российском рынке в отчетный период остается кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи составили 9654 штуки (-6%). Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 8855 реализованных машин (-3%). Флагманский кроссовер Nissan Murano разошелся тиражом 1192 экземпляра, что на 11% ниже результата годичной давности.

Кроме того, в первом полугодии 2021-го компания Nissan поставила на экспорт 1681 автомобиль российского производства (+79%), включая 1205 машин в Казахстан (+90%) и 476 единиц – в Беларусь (+57%).

Фото: Nissan