Geely Emgrand X7 покинул российский рынок

Компания Geely завершила продажи в России кроссовера Emgrand X7. Дилеры распродали остатки автомобилей этой модели, и новых поставок не будет, сообщили порталу Motor.ru в российском представительстве Geely. Напомним, кроссовер Emgrand X7 поставлялся в нашу страну с белорусского завода «БелДжи».

Стоит отметить, что Emgrand X7 до недавнего времени оставался одним из самым доступных кроссоверов в линейке Geely: цены на него начинались от 1,4 млн рублей. Для сравнения, столько же стоит Atlas, однако и эту модель до конца 2021 года отправят в отставку – его заменят новым кроссовером Atlas Pro.

Напомним, еще в начале 2021 года Geely Emgrand X7 предлагался в четырех комплектациях. Две оснащались мотором 1.8 (131 л.с.) и «механикой», другие две – 2,0-литровым агрегатом (139 л.с.) и 6-ступенчатым «автоматом». Постепенно число версий сокращалось, пока в прайс-листе не осталась только топовая версия Flagship с двигателем 2.0 и 6AT стоимостью 1 млн 434 тыс. 990 рублей.

Размеры Emgrand X7 – 4500 х 1834 х 1707 мм, колесная база автомобиля составляет 2661 мм, колея передней и задней оси – 1560 мм. Кроссовер оснащен передней независимой подвеской типа «МакФерсон» и задней – независимой многорычажной.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце июня российские дилеры Geely начали прием заказов на новый кроссовер Atlas Pro с системой мягкого гибрида, чьи продажи стартуют в сентябре. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely на российском рынке. В 2022 году компания Geely планирует привезти в Россию новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на Шанхайском автосалоне в апреле этого года.

По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры Geely реализовали 11832 автомобиля, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Найти автомобили Geely или любой другой марки можно в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Geely