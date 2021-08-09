Объявлены цены на новый кроссовер Genesis GV70

Компания Genesis объявила цены на новый среднеразмерный кроссовер Genesis GV70. Новинка будет предлагаться в пяти комплектациях – Elegance, Advance, Supreme, Sport и Ultimate – по цене от 4 млн 150 тыс. рублей до 6 млн 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Genesis.

В России Genesis GV70 будет доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,5 л (249 л.с.) и 3,5 л (379 л.с.), а также с 2,2-литровым дизельным агрегатом (199 л.с.) в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Экстерьер GV70 отличают радиаторная решетка Crest Grille, фары Quad Lamps в виде двух тонких, растянутых в динамике светодиодных линий, а также рельефные изгибы боковых поверхностей, которые указывают на родство с другими моделями бренда Genesis. Линия ниспадающей крыши сочетается с подчеркнутыми хромированной отделкой контурами окон и задней стойкой. Завершают внешний облик автомобиля раздвоенная задняя оптика Quad Lamps, интегрированные в бампер патрубки выхлопной системы и задний спойлер, визуально продолжающий линию крыши.

Салон Genesis GV70 получил минимальное количество кнопок и сенсорный 14,5-дюймовый LCD-дисплей мультимедийной системы. Стоит также отметить такие элементы как аккуратные узкие воздуховоды системы кондиционирования, круглый селектор системы Shift-by-wire (SBW), и центральный блок управления климатом. Кроме того, кроссовер Genesis GV70 станет первой моделью бренда на российском рынке с поддержкой телематических сервисов Genesis Connected Services, открывающих новые способы взаимодействия водителя и автомобиля.

Уже в базовой версии кроссовер оснащается 10 подушками безопасности, системами ABS+ESC, системой помощи при трогании на подъеме (HAC), полностью светодиодной оптикой, включая фары головного света, датчиком света, системой Smart Key с запуском двигателя кнопкой, системой переключения режимов движения Drive Mode, двухзонным климат-контролем, приборной панелью Supervision с 8-дюймовым цветным экраном, трехступенчатым подогревом передних сидений, креслом водителя с электрорегулировками в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного подпора в 4 направлениях, навигационной системой с сенсорным дисплеем 14,5 дюйма, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, аудиосистемой с 9 динамиками, камерой заднего вида с динамическими указателями траектории движения, а также с телематической системой Genesis Connected Services.

Фото: Genesis