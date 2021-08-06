Предприятие «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде уходит на летние каникулы | АВТОСТАТ

Предприятие «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде уходит на летние каникулы

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Предприятие «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде уходит на летние каникулы

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Производственная площадка «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде приостановит производство автомобилей в связи с плановым корпоративным отпуском, который будет проходить на предприятии с 9 по 20 августа 2021 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Фольксваген Груп Рус».

Напомним, в рамках партнерства «Фольксваген Груп Рус» и «Группы ГАЗ» в настоящее время на мощностях Горьковского автозавода ведется контрактная сборка лифтбека Skoda Octavia, кроссоверов Skoda Kodiaq и Karoq, а также нового компактного кроссовера Volkswagen Taos, который встал на конвейер этого предприятия в мае 2021-го. Проектная производственная мощность составляет 132 тыс. автомобилей в год. Общий объем инвестиций в оборудование и инфраструктуру составляет 387,5 млн евро.

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Фото: «Фольксваген Груп Рус»

Источник: АВТОСТАТ

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