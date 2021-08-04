АВТОВАЗ начнет массовые продажи «подключенной» версии LADA Granta

АВТОВАЗ, который в мае объявил старт продаж LADA Granta c системой LADA Connect, в августе начнет централизованную поставку таких автомобилей. До этого «Гранты» в новом исполнении были в наличии не во всех дилерских центрах LADA, сообщает портал «Лада.Онлайн».

Напомним, LADA Granta стала первой моделью АВТОВАЗа, подключенной к телематической платформе LADA Connect, которая позволяет удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона. Для покупателей «подключенной» версии Granta будут доступны также индивидуальные условия сервисного обслуживания и специальные страховые программы. Новая телематическая система LADA Connect предлагается как опция для различных комплектаций по цене от 12 тыс. рублей, включая 3 года обслуживания.

С помощью LADA Connect автовладельцы смогут через установленное в смартфоне приложение (Android или iOS) дистанционно контролировать состояние автомобиля и безопасно управлять некоторыми его функциями, например: открытие дверей и багажника, прогрев и кондиционирование салона, запуск двигателя, световой и звуковой сигнал, проверка уровня запаса топлива и заряда аккумулятора, уведомления об эвакуации, ударе или возникновении неисправностей в работе систем автомобиля, а также телематическая платформа LADA Connect позволяет владельцам получать информацию о местонахождении автомобиля в режиме реального времени. Кроме того, покупатели Granta c LADA Connect смогут поддерживать диалог с дилером через приложение – задавать вопросы, сообщать о неисправностях, записываться на ТО, получать полезную информацию об эксплуатации автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года в России было продано 83172 автомобиля LADA Granta (с учетом коммерческих версий), что на 34% выше показателя годичной давности. В результате эта модель остается бестселлером на российской авторынке.

Во сколько обходится содержание LADA Granta (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ