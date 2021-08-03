Авторынок Литвы в июле снизился на 2%

Литовский авторынок после четырех месяцев роста в июле снизился на 2,4 % (по сравнению с результатом годичной давности) до 3 498 экземпляров. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

При этом рынок новых легковых автомобилей снизился на 2,7 % до 3 271 штук, а LCV – вырос на 1,8% до 227 единиц. Худшим днем для автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется 5 июля, когда в стране было зарегистрировано всего 73 машины, а лучшим – 12 июля, когда на учет поставили 236 автомобилей.

В рейтинге марок-лидеров на литовском авторынке в июле произошли изменения. На первое место вышла Toyota (719 шт.), на второе – Volkswagen (466 шт.), а традиционный лидер, Fiat, оказался лишь на третьей позиции (435 шт.). В ТОП-5 также вошли Skoda (268 шт.) и Peugeot (227 шт.). Из премиальных брендов в лидерах остался BMW, реализовавший 71 автомобиль.

В модельном рейтинге прошлого месяца на первом месте остался Fiat 500 (342 шт.), на втором – Toyota Corolla (260 шт.), на третьем – Toyota RAV4 (216 шт.). Далее следуют Volkswagen T-Cross (142 шт.) и Skoda Fabia (100 шт.). Среди легких коммерческих автомобилей самым популярным назван Renault Master (36 шт.).

Эксперты также отметили, что в июле в стране было зарегистрировано 75 электромобилей, что на 23% больше, чем год назад (41 шт.). Самой популярной моделью среди электрокаров был Volkswagen ID.3, приобретенный в количестве 18 единиц. На рынке страны зарегистрировано два дебютанта – электрический внедорожник Audi Q4 и небольшой внедорожник Hyundai Bayon.

Эксперты подсчитали, что за 7 месяцев нынешнего года в стране было приобретено 24 189 новых легковых автомобилей, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года (22 075 шт.).

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Фото: Fiat