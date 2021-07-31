Новый Lexus NX скоро появится в России

Компания Lexus начала прием предзаказов в России на кроссовер Lexus NX второго поколения, представленный в июне этого года. Новинка разработана на платформе Global Architecture K (GA-K), для которой характерны низкий центр тяжести (-20 мм), увеличенные колеи передних и задних колес и более эффективное распределение массы между передней и задней осями. По сравнению с NX первого поколения общая длина новой модели увеличилась на 20 мм, колесная база – на 30 мм, ширина – на 20 мм и высота – на 5 мм, сообщает пресс-служба Lexus.

На модель NX 350 устанавливается 2,4-литровый турбированный двигатель, развивающий мощность 279 л.с. по стандарту DIN и крутящий момент 430 Нм. Он работает в паре с быстродействующей 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с более короткими передаточными отношениями. Новая система постоянного полного привода с электронным управлением дополнена функцией динамического перераспределения крутящего момента. Модель NX 250 оснащается 2,5-литровым двигателем мощностью 199 л.с. в сочетании с системой постоянного полного привода и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Lexus NX 200 оснащен атмосферным двигателем объемом 2,0 л в паре с вариатором Direct Shift CVT, который снабжен механической первой и задней передачей.

Новый NX сохранил фирменную веретенообразную решетку Lexus, которая получила вертикальное расположение и более тонкую раму. Отличительной особенностью автомобиля стали более широкие передние и задние шасси на базе платформы Global Architecture K (GA-K), длинный гладкий капот, короткие свесы и расширяющиеся колесные арки, вмещающие более крупные колеса – до 20 дюймов в диаметре. Также стоит отметить новые L-образные комбинированные фонари с фирменной подсветкой Lexus по всей ширине автомобиля.