Какие модели SUV с пробегом лидируют в федеральных округах?

Если в целом по России лидером рынка SUV с пробегом за январь – май 2021 года является внедорожник LADA 4x4, то в столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге – наиболее популярными за этот период были кроссоверы BMW X5 и Volkswagen Tiguan соответственно. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», составив аналогичный рейтинг и в разрезе федеральных округов.

Так, по данным агентства, подержанные автомобили BMW X5 в Москве приобрели 1,5 тыс. местных жителей, а в Питере (Volkswagen Tiguan) – 0,9 тыс. человек.

Ситуация в федеральных округах несколько отличается от той, что сложилась в целом по стране. Лидер вторичного рынка SUV – внедорожник LADA 4x4 – стал самым популярным в пяти округах: Северо-Кавказском (2,8 тыс. шт.), Сибирском (6,1 тыс. шт.), Уральском (3,6 тыс. шт.), Центральном (8,9 тыс. шт.) и Южном (5,5 тыс. шт.).

Между тем, на Дальнем Востоке первенство принадлежит Nissan X-Trail (по итогам 5 месяцев здесь было куплено 2,9 тыс. таких подержанных кроссоверов), а в Поволжье и на Северо-Западе нашей страны жители отдали предпочтения Chevrolet Niva (10,3 тыс. и 3,2 тыс. шт. соответственно).

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