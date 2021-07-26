Volkswagen представил 300-сильную версию внедорожника Atlas

Американское подразделение Volkswagen представило экспериментальную версию большого кроссовера Atlas под названием Cross Sport GT. Выпуск автомобиля приурочен к выходу на местный рынок спортивных хэтчбеков Golf GTI и Golf R нового поколения.

Как пишет портал Autonews.ru, под капотом Volkswagen Atlas Cross Sport GT установлена 2,0-литровая «турбочетверка» от Golf R мощностью 300 л.с., которая работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями. Для сравнения, двигатель стандартного Atlas развивает 238 л.с. и сочетается с 8-ступенчатым «автоматом».

Кроме того, Volkswagen Atlas Cross Sport GT получил модернизированную подвеску с заниженным дорожным просветом, 22-дюймовые легкосплавные колеса, а также передние 8-поршневые тормозные механизмы.

Что касается салона, то там появились спортивные сиденья-ковши Recaro, а также особый селектор управления трансмиссией с круглым набалдашником.

В России американский кроссовер Atlas известен под названием Teramont. Обновленная версия модели ожидается на российском рынке в 2021 году. Новинка будет предложена с двумя бензиновыми двигателями на выбор: R4 TSI 220 л.с. и VR6 FSI 249 л.с. Силовые агрегаты идут в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Новый Volkswagen Teramont будет представлен на российском рынке в четырех комплектациях: Respect, Status, Exclusive и R-Line.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Volkswagen начали продажи нового компактного кроссовера Taos, производство которого налажено на мощностях «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде. Новинка предлагается в трех комплектациях – Respect (от 1 млн 626 тыс. 900 руб.), Status (от 1 млн 906 тыс. 900 руб.) и Exclusive (от 2 млн 099 тыс. 900 руб.). Кроме того, для заказа доступна ограниченная серия Joy! стоимостью от 2 млн 023 тыс. 400 рублей.

Кстати, в июне Volkswagen Taos появился и в США, где к дебюту новинки североамериканское отделение Volkswagen разработало экспериментальный автомобиль Taos Basecamp. От стандартного кроссовера он отличается модернизированной подвеской с увеличенным клиренсом, серебристыми защитными пластинами нижней части кузова, расширителями колесных арок и внедорожными покрышками. Кроме того, Taos Basecamp оснастили багажником на крыше и дополнительными светодиодными осветительными элементами. Салон значительным изменением не подвергся, однако там появилась специальная решетчатая секция для крепления различного специального оборудования при помощи карабинов, в том числе альпинистского снаряжения.

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Фото: Volkswagen