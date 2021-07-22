В России появилась кросс-версия Volkswagen Caddy PanAmericana

Российские дилеры Volkswagen начали продавать кросс-версию Volkswagen Caddy PanAmericana. «Каблучок» с практичным пластиковым обвесом, 15-миллиметровым лифтом подвески и особым декором доступен к заказу только в пассажирской версии с обычной колесной базой с безальтернативным 110-сильным «атмосферником» 1.6 MPI и передним приводом, пишет портал Motor.ru. Цены стартуют с 2 млн 620 тыс. 800 рублей, то есть PanAmericana является самой дорогой модификацией Caddy на российском рынке.

Российские продажи Caddy PanAmericana начались одновременно с европейскими, и объем доработок схожий. Новая модификация отличается некрашеной радиаторной решеткой в стиле базовых фургонов, простыми матовыми черными бамперами с алюминиевыми вставками, защитными накладками на крыльях и порогах, 17-дюймовыми двухцветными литыми дисками, а также особыми молдингами и рельсами сдвижных дверей.

Несмотря на утилитарный внешний вид, Caddy PanAmericana считается дорогой комплектацией, поэтому штатное оснащение богатое. Есть полностью светодиодная оптика, шесть подушек безопасности, цифровая приборная панель, медиасистема с 10-дюймовым тачскрином, обогревы лобового стекла, передних кресел и форсунок стеклоомывателя, электрозеркала и две зоны климат-контроля.

Особое внимание уделяется декору: у Panamericana педали с алюминиевыми накладками, более выносливые коврики и двухцветные чехлы на креслах. Особенности российских кросс-компактвэнов – окраска дверных ручек в цвет кузова и обязательное увеличение клиренса, хотя грузоподъемность та же – 525 кг.

В Европе покупатели Caddy PanAmericana могут выбирать между бензиновым и дизельным турбомоторами 1.5 TSI (114 л.с.) и 2.0 TDI (102 или 122 л.с.). Все «каблучки» оснащаются 6-ступенчатой «механикой», но дизельной 122-сильной версии с полным приводом положен 7-скоростной «робот» DSG. В России альтернативы 110-сильному «атмосфернику» 1.6, «механике» и переднему приводу нет.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen