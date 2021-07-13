В Чехии стартовало производство новой Skoda Fabia

13 июля 2021 года с конвейера главного завода Skoda Auto в чешском Млада-Болеславе сошел первый экземпляр Fabia четвертого поколения. Как сообщается в официальном пресс-релизе, для запуска производства новой модели чешский бренд значительно модернизировал производственные линии на предприятии – объем инвестиций составил 110 млн евро.

Перед началом производства компания Skoda Auto модифицировала сборочную линию, а также сварочные и штамповочные цеха. Большая часть сложных и энергозатратных производственных этапов теперь выполняется роботами, что обеспечивает высокую степень автоматизации процессов.

Новая Skoda Fabia выпускается на одной линии с моделями Scala и Kamiq и базируется на модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen Group. Это позволило значительно улучшить ее показатели безопасности и повысить уровень комфорта. Теперь длина автомобиля составляет 4108 мм, а ширина – 1780 мм. Таким образом, новая Fabia стала более просторной по сравнению со своей предшественницей. Самый большой багажник в сегменте увеличился еще на 50 л, и теперь его объем составляет 380 л.

Линейку силовых агрегатов составляют 5 бензиновых двигателей поколения EVO, которые сочетают в себе низкий уровень вредных выбросов с улучшенной эффективностью и динамикой. Новая Fabia комплектуется передним приводом с механической коробкой передач или автоматической 7-ступенчатой трансмиссией DSG.