В Чехии стартовало производство новой Skoda Fabia

13 июля 2021 года с конвейера главного завода Skoda Auto в чешском Млада-Болеславе сошел первый экземпляр Fabia четвертого поколения. Как сообщается в официальном пресс-релизе, для запуска производства новой модели чешский бренд значительно модернизировал производственные линии на предприятии – объем инвестиций составил 110 млн евро.
Перед началом производства компания Skoda Auto модифицировала сборочную линию, а также сварочные и штамповочные цеха. Большая часть сложных и энергозатратных производственных этапов теперь выполняется роботами, что обеспечивает высокую степень автоматизации процессов.
Новая Skoda Fabia выпускается на одной линии с моделями Scala и Kamiq и базируется на модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen Group. Это позволило значительно улучшить ее показатели безопасности и повысить уровень комфорта. Теперь длина автомобиля составляет 4108 мм, а ширина – 1780 мм. Таким образом, новая Fabia стала более просторной по сравнению со своей предшественницей. Самый большой багажник в сегменте увеличился еще на 50 л, и теперь его объем составляет 380 л.
Линейку силовых агрегатов составляют 5 бензиновых двигателей поколения EVO, которые сочетают в себе низкий уровень вредных выбросов с улучшенной эффективностью и динамикой. Новая Fabia комплектуется передним приводом с механической коробкой передач или автоматической 7-ступенчатой трансмиссией DSG.
Коэффициент лобового сопротивления (Cx) составляет 0,28, что является лучшим показателем в сегменте. В сочетании с опциональным 50-литровым топливным баком запас хода может достигать 900 км по циклу WLTP.
Новая Fabia также оснащается современными системами помощи водителю, которые раньше устанавливались только на автомобили более высокого класса.
Напомним, что с момента дебюта модели первого поколения в 1999 году, глобальные продажи Skoda Fabia превысили 4,5 млн экземпляров. Эта модель является вторым по популярности автомобилем чешского бренда на мировом рынке, уступая лишь лифтбеку Octavia.
В России с 2007 по 2014 год включительно было продано почти 114 тысяч этих автомобилей. Пик продаж пришелся на 2012 - 2013 годы, когда годовая реализация Skoda Fabia составляла порядка 22 тысяч экземпляров.
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Фото: Skoda