Opel представил новое поколение Astra с подключаемым гибридом

Немецкая компания Opel представила новое, шестое поколение модели Astra с электрифицированным приводом. Как сообщает пресс-служба производителя, новый Opel Astra будет предлагаться в виде подключаемого гибрида с двумя классами мощности. Однако в линейке останутся также бензиновые и дизельные двигатели с двумя коробками передач – 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической. Производство новинки стартует осенью в немецком Рюссельсхайме, а до России новый Opel Astra доберется уже в 2022 году.
Габариты
Новинка относится к компакт-классу и имеет следующие габаритные размеры: длина – 4374 мм, ширина - 1860 мм, колесная база – 2675 мм. Багажный отсет трансформируется и имеет регулируемый пол, благодаря чему его вместимость может увеличиваться до 422 л.
Внешность
Работы по разработке дизайна и конструкции нового поколения Astra осуществлялись в штаб-квартире Opel в Рюссельсхайме. Внешне новый Opel Astra выглядит как спортивная пятидверная модель с купеобразным силуэтом и увеличенным по сравнению с предшественником внутренним пространством. Автомобиль оснащается последней версией адаптивных «пиксельных» фар Intelli-Lux LED, а система освещения со 168 светодиодными элементами заимствована непосредственно у флагмана марки Opel Insignia.
Так же как у моделей SUV компании Opel – Mokka, Crossland и Grandland, передняя часть нового Astra имеет фирменный атрибут - «Vizor». Это единый блок, который объединяет в себе светодиодные огни дневного света и фронтальную камеру системы кругового обзора на 360 градусов Intelli-Vision.
Интерьер
Главное отличие интерьера новинки – полностью цифровая панель Pure Panel и минимум аналоговых приборов. На передней панели расположены два 10-дюймовых широкоформатных дисплея, а также боковые вентиляционные дефлекторы для водителя. Благодаря специальному антибликовому исполнению «чистой панели» новая Astra не нуждается в защитном козырьке над дисплеями и сенсорными экранами.
Новое поколение информационно-развлекательных систем предоставляет возможность голосового управления или с помощью сенсорного дисплея. Подключение совместимых смартфонов во всех моделях осуществляется беспроводным способом с помощью Apple CarPlay и Android Auto.
Ассистенты водителя
Для поддержки водителя новый Opel Astra оснащается ультрасовременными системами помощи, начиная от проекционного дисплея и до системы частично автономного вождения Intelli-Drive 2.0 или системы кругового обзора на 360 градусов под названием Intelli-Vision. Для этого автомобиль оснащен многочисленными камерами и датчиками: многофункциональную камеру на ветровом стекле дополняют еще четыре камеры (одна спереди, одна сзади и по одной с каждой стороны), пять радарных датчиков (по одному на каждом углу и один в передней части) и ультразвуковые датчики спереди и сзади.
Еще одной особенностью нового поколения Astra является адаптивный круиз-контроль с функцией «Stop-and-go», которая помогает автомобилю самостоятельно возобновить движение с места. Здесь также присутствует расширенная система распознавания дорожных знаков, система помощи при парковке, а также при маневрировании в городском потоке транспорта.
В Европе новую Opel Astra можно будет заказать уже с осени, первые клиенты получат свои автомобили в начале 2022 года.
А какие модели можно ждать на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».
Фото: Opel