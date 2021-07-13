Opel представил новое поколение Astra с подключаемым гибридом

Немецкая компания Opel представила новое, шестое поколение модели Astra с электрифицированным приводом. Как сообщает пресс-служба производителя, новый Opel Astra будет предлагаться в виде подключаемого гибрида с двумя классами мощности. Однако в линейке останутся также бензиновые и дизельные двигатели с двумя коробками передач – 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической. Производство новинки стартует осенью в немецком Рюссельсхайме, а до России новый Opel Astra доберется уже в 2022 году.

Габариты

Новинка относится к компакт-классу и имеет следующие габаритные размеры: длина – 4374 мм, ширина - 1860 мм, колесная база – 2675 мм. Багажный отсет трансформируется и имеет регулируемый пол, благодаря чему его вместимость может увеличиваться до 422 л.

Внешность

Работы по разработке дизайна и конструкции нового поколения Astra осуществлялись в штаб-квартире Opel в Рюссельсхайме. Внешне новый Opel Astra выглядит как спортивная пятидверная модель с купеобразным силуэтом и увеличенным по сравнению с предшественником внутренним пространством. Автомобиль оснащается последней версией адаптивных «пиксельных» фар Intelli-Lux LED, а система освещения со 168 светодиодными элементами заимствована непосредственно у флагмана марки Opel Insignia.

Так же как у моделей SUV компании Opel – Mokka, Crossland и Grandland, передняя часть нового Astra имеет фирменный атрибут - «Vizor». Это единый блок, который объединяет в себе светодиодные огни дневного света и фронтальную камеру системы кругового обзора на 360 градусов Intelli-Vision.