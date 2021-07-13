Kia показала Carnival 2022-го модельного года в версии «лимузин»

В Южной Корее была официально представлена одна из версий кроссвэна Kia Carnival 2022 модельного года, выполненная в роскошной комплектации HiLimousine. Автомобиль показали в четырехместном исполнении с надстройкой, которая позволяет увеличить высоту потолка в салоне - для повышения комфорта. В оборудовании Carnival предусмотрен целый ряд новых дополнительных функций, подчеркивающих роскошь.
Уже на входе пассажира встречает светодиодная подсветка зоны, соответствует «первому классу» и задняя часть автомобиля. Дизайнеры основательно поработали над удобством и внешним видом кресел. Как говорится в пресс-релизе Kia Russia & CIS, сиденья отделаны кожей премиального сорта Nappa с рельефным тиснением. Кресла Premium Relaxation Seat повышенной комфортности не просто регулируются, но даже снабжены дополнительной секцией с электроприводом - для поддержки ног. Одна из «фишек» фирмы-поставщика - специально разработанный массажер для ног. Все настройки сидений можно регулировать с помощью 7-дюймового сенсорного экрана на консоли или при помощи приложения, которое устанавливается на смартфон.
Для кресел второго ряда предусмотрен целый ряд приятных мелочей - боковые столики, дополнительные ящички для хранения небольших предметов, подстаканники с функциями подогрева/охлаждения, панели беспроводной зарядки мобильных устройств. У пассажиров второго ряда - свой отдельный дисплей мультимедийной системы с диагональю 21,5 дюйма. В багажнике Kia Carnival HiLimousine есть вешалка со светодиодной подсветкой и ящик для обуви.
Что касается технических характеристик роскошного Kia Carnival HiLimousine, то автомобиль оснастили бензиновым двигателем V6 мощностью 294 л.с. (рабочий объем - 3,5 л; непосредственный впрыск топлива GDI) и адаптировали подвеску под представительский класс. Для большего комфорта и обеспечения плавности хода автомобиля конструкторы изменили настройки амортизаторов и использовали пружины другой жесткости.
Напомним, что на российском рынке с весны 2021 года предлагается новый KIA Carnival с дизельным и бензиновым двигателями. Первый имеет максимальную мощность 199 л.с., второй - 249 л.с. Появится ли роскошный Kia Carnival HiLimousine 2022 модельного года в России, пока не известно. На данный момент все Kia для российского рынка производятся локально.
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Фото: Kia