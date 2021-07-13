Kia показала Carnival 2022-го модельного года в версии «лимузин»

В Южной Корее была официально представлена одна из версий кроссвэна Kia Carnival 2022 модельного года, выполненная в роскошной комплектации HiLimousine. Автомобиль показали в четырехместном исполнении с надстройкой, которая позволяет увеличить высоту потолка в салоне - для повышения комфорта. В оборудовании Carnival предусмотрен целый ряд новых дополнительных функций, подчеркивающих роскошь.

Уже на входе пассажира встречает светодиодная подсветка зоны, соответствует «первому классу» и задняя часть автомобиля. Дизайнеры основательно поработали над удобством и внешним видом кресел. Как говорится в пресс-релизе Kia Russia & CIS, сиденья отделаны кожей премиального сорта Nappa с рельефным тиснением. Кресла Premium Relaxation Seat повышенной комфортности не просто регулируются, но даже снабжены дополнительной секцией с электроприводом - для поддержки ног. Одна из «фишек» фирмы-поставщика - специально разработанный массажер для ног. Все настройки сидений можно регулировать с помощью 7-дюймового сенсорного экрана на консоли или при помощи приложения, которое устанавливается на смартфон.