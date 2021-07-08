Продажи китайских автомобилей в 1 полугодии выросли в 2,5 раза

Продажи автомобилей китайских брендов в России продолжают расти. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», они росли каждый месяц с начала 2021 года и июнь не стал исключением (+137% до 9 778 шт.). В целом же за полгода в нашей стране было реализовано 46 839 новых машин китайских марок, что на 156% больше, чем год назад.

Доля «китайцев» на российском рынке, по подсчетам экспертов агентства, увеличилась почти вдвое: с 2,9% (в 1 полугодии 2020-го) до 5,4% (сейчас).

Самым популярным китайским брендом в РФ по итогам января – июня стал Haval. Его продукция, по данным АЕБ, разошлась тиражом в 16 235 экземпляров – на 144% больше, чем год назад.

На втором месте находится Chery, реализация автомобилей которого выросла более чем в 5 раз – до 15 235 экземпляров. Замыкает первую тройку Geely с результатом в 9 371 проданный автомобиль (+108%).

Продажи автомобилей остальных китайских марок выглядят следующим образом: Changan (2 418 шт.; +8%), FAW (1 457 шт.; +104%), CHERYEXEED (1220 шт.), Lifan (434 шт.; -32%), GAC (317 шт.), Brilliance (85 шт.; +31%), Zotye (36 шт.; -68%), Foton (31 шт.; +19%).

Какие еще китайские модели могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Haval