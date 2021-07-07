Российские продажи Peugeot в 1 полугодии выросли в 2,6 раза

Компания Peugeot отчиталась о результатах продаж в январе – июне 2021 года. Как сообщается в официальном пресс-релизе, реализация новых легковых и легких коммерческих автомобилей Peugeot в России достигла 4 128 единиц, что на 163% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лучшим месяцем первого полугодия стал июнь, когда объем продаж составил 906 автомобилей, что на 202% выше уровня июня 2020-го.

Бестселлером марки стал Peugeot Traveller с результатом 1 248 проданных автомобилей. Это на 111% больше, чем за первое полугодие 2020 года. Следом идут Peugeot Expert, тираж которого составил 845 экземпляров (+204%), и Peugeot Boxter, продажи которого достигли 608 единиц (+126%).

Что касается нового Peugeot Partner российской сборки, продажи которого начались в декабре прошлого года, то за 6 месяцев его реализация составила 521 автомобиль и постепенно растет.

Оставшиеся 906 машин пришлись на легковые модели Peugeot : седан 408; кроссоверы 2008, 3008, 5008; минивен Partner Crossway.

Полный список дилеров Peugeot (и не только) по городам РФ - смотрите здесь.

Фото: Peugeot