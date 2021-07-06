Hyundai Creta в июне вернул себе звание лидера сегмента SUV

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в июне стал кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация корейской модели, по данным АЕБ, составила 7315 автомобилей, что на 14% выше показателя годичной давности. Таким образом, спустя месяц «Крета» вернула себе звание лидера сегмента SUV.

Второе место занял отечественный внедорожник LADA Niva с показателем 5399 проданных машин (+28%). Напомним, что он был бестселлером среди моделей SUV по итогам мая. Третий результат показал Renault Duster – 4875 автомобилей, что на 91% больше, чем в июне 2020-го.

Далее идет Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом в 3563 экземпляра (+66%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России Toyota RAV4, чьи продажи составили 2662 машины – на уровне годичной давности.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам июня 2021 года также попали: Skoda Karoq (2426 шт.; +40%), Hyundai Santa Fe (2213 шт.; рост в 2,5 раза), KIA Seltos (2100 шт.; +48%), KIA Sportage (1971 шт.; -6%) и Renault Arkana (1889 шт.; +17%).

Во сколько обходится содержание кроссовера или внедорожника, а также любого другого автомобиля? Об этом можно узнать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения»!

Фото: Hyundai