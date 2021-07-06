Авторынок Литвы в июне вырос на 27%

Литовский авторынок растет четвертый месяц подряд. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам июня 2021 года увеличились (по сравнению с результатом годичной давности) на 27,4% до 3 809 экземпляров. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

При этом рынок легковых автомобилей увеличился на 30,4% до 3 499 штук, а LCV – на 1,6% до 310 штук. Худшим для автобизнеса Литвы в июне 2021 года называется день 21 июня, когда в стране было зарегистрировано всего 90 машин, а лучшим – 14 июня, когда на учет поставили 293 автомобиля.

Рейтинг марок-лидеров на литовском авторынке в июне традиционно возглавил Fiat с результатом 921 автомобиль. На втором месте – Toyota (630 шт.), на третьем – Volkswagen (472 шт.). Из премиальных брендов лидирует BMW, реализовавший 59 автомобилей. В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (724 шт.), на втором – Toyota RAV4 (172 шт.), на третьем – Fiat Panda (165 шт.). Среди легких коммерческих автомобилей самым популярным назван Renault Master (65 шт.).

Эксперты также отметили, что в мае в стране было зарегистрировано 72 электромобиля, что на 75,6% больше, чем год назад (41 шт.). Самой популярной моделью среди электрокаров был «Volkswagen up!», приобретенный в количестве 16 единиц. Эксперты отмечают, что в целом с начала года (за январь – июнь) в стране было приобретено 20 597 новых легковых автомобилей, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года (18 491 шт.).

Быстро узнать стоимость этих и других новых автомобилей на российском рынке можно на сайте «Цена авто».

Фото: https://www.facebook.com/fiatrussia