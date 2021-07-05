Volkswagen Touareg получил новую функцию дистанционной парковки

Немецкий бренд Volkswagen обновил пакет «Парковка Плюс» для кроссовера Touareg, добавив в него функцию дистанционного управления парковкой. Теперь присутствие водителя в машине необязательно – автомобиль может припарковаться даже в небольшом пространстве, а также выехать с места без непосредственного участия человека.

Управление автомобилем происходит через приложение VW Remote Park Assist Plus, установленное на смартфоне владельца. Смартфон в этом случае используется в качестве пульта дистанционного управления. При парковке в небольшом пространстве, необходимо взять ключ от автомобиля, выйти из него и затем активировать парковочный маневр через приложение. Пока автомобиль паркуется, водитель должен удерживать нажатой кнопку на экране смартфона.

Если необходимо вывезти автомобиль из узкого пространства, можно дистанционно запустить двигатель и аналогичным образом выполнить парковочные маневры через приложение.

Пакет «Парковка плюс» опционально доступен для Volkswagen Touareg в комплектации Exclusive. В него входит интеллектуальный парковочный ассистент Park Assist Plus (парковочный автопилот берет на себя не только рулевое управление, но и акселерацию и торможение) и система кругового обзора Area View. Стоимость пакета составляет 96 500 рублей.

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