BMW начал выпуск электрокроссовера iX, который появится в России | АВТОСТАТ

BMW начал выпуск электрокроссовера iX, который появится в России

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BMW начал выпуск электрокроссовера iX, который появится в России

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Компания BMW начала серийное производство нового электрического кроссовера BMW iX, который появится на российском рынке. Новинка выпускается на заводе в Дингольфинге, крупнейшем для BMW Group в Европе. Линия, на которой собирают кроссовер, также адаптирована для выпуска BMW 5 серии, 7 серии и 8 серии. Для достижения такой гибкости и разнообразия силовых установок предприятие в Дингольфинге было расширено и модернизировано, а в производство BMW iX инвестировано более 400 млн евро, сообщает пресс-служба баварского автопроизводителя. В ближайшие годы на заводе в Дингольфинге стартует выпуск новых поколений BMW 5 серии и BMW 7 серии, линейка которых пополнится полностью электрическими версиями. В процессе производства этих моделей будут использованы технологические решения, применяемые при выпуске BMW iX.

В России новинка уже доступна для предзаказов у дилеров по цене от 8 млн 500 тыс. рублей. Клиентам доступны линии исполнения Atelier, Loft и Suite, а также два варианта дизайна экстерьера – Base и Sport.

Внешний вид BMW iX отличают закрытая решетка радиатора BMW, которая служит интеллектуальной панелью со встроенными датчиками, камерами и радаром для передовых систем помощи водителю, а также самая тонкая оптика в истории серийных моделей BMW.

Интерьер BMW iX получил новые сиденья с интегрированными подголовниками, изогнутый дисплей BMW Curved Display, уникальный шестиугольный руль BMW и опциональный проекционный дисплей нового поколения с безрамочной конструкцией проектора. Автоматическая система климат-контроля BMW iX имеет сенсорное управление и оснащена фильтром из нановолокна для очистки воздуха. Опционально предлагается аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound с динамиками, встроенными в подголовники, и функцией 4D Audio, использующей басс-шейкеры в передних сиденьях.

Новый BMW iX оснащен акустическим оповещением пешеходов, позволяющим сделать автомобиль более заметным для окружающих. Звуковое сопровождение BMW IconicSounds Electric тоже входит в список стандартного оснащения.

В России BMW iX будет представлен в версии BMW iX xDrive50, которая развивает 523 л.с. и 765 Нм. Запас хода на одном заряде батареи составляет до 630 км в соответствии с испытательным циклом WLTP. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 200 км/ч.

В основе силовой установки BMW eDrive лежит модуль, объединяющий в одном корпусе электромотор, силовую электронику и трансмиссию. Оба электромотора в BMW iX работают по принципу синхронного двигателя, возбуждение ротора в котором вызывается подачей электроэнергии, а не постоянными магнитами. Это позволяет электродвигателям достигать максимального крутящего момента при старте с места и поддерживать его в широком диапазоне. В зависимости от дорожной ситуации настройки интеллектуальной системы полного привода BMW iX могут варьироваться: от передачи тяги исключительно на заднюю ось до обеспечения крутящим моментом всех четырех колес.

Новый BMW iX для России на уровне стандартного оснащения располагает пневматической подвеской обеих осей, а также интегральным активным рулевым управлением. В зависимости от линии исполнения BMW iX оборудован 20-дюймовыми легкосплавными дисками, либо аэродинамичными колесными дисками Air Performance диаметром 21 или 22 дюйма.

В базовое оснащение нового BMW iX входят комплекс ассистентов Активная безопасность, светодиодные фары с системой управления дальним светом, динамический круиз-контроль, Ассистент парковки и Ассистент вождения, включая систему предупреждения фронтальных столкновений и систему удержания в полосе движения.

Кроме того, BMW iX для российского рынка по умолчанию оснащены климат-контролем на 4 зоны, панорамной стеклянной крышей Sky Lounge, Пакетом освещения салона, передними сиденьями с электрическими регулировками и беспроводной зарядкой для телефона. Расширенный пакет обогрева включает в себя обогрев рулевого колеса, подогрев сидений, подлокотников спереди и сзади, а также панелей дверей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: BMW

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоновинкивнедорожникиэлектромобилиsuvкроссоверыbmwbmw ix

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