Volkswagen к 2035 году откажется от выпуска автомобилей на ДВС в Европе

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен прекратить производство автомобилей на ДВС в Европе к 2035 году. Об этом в интервью изданию Münchner Merkur заявил директор по продажам Volkswagen Клаус Цельмер, отметив, что переход на электрические машины сильно зависит от региона – в тех странах, где есть инфраструктура, сделать это намного проще.

«Мы поставили очень четкие цели и сроки, к которым хотим их достичь. Не позднее 2050 года вся наша компания станет климатически нейтральной, а в Европе перестанем производить машины на двигателях внутреннего сгорания в период с 2033 по 2035 годы. Чуть позже мы сделаем то же самое в США и Китае. В Южной Америке и Африке из-за отсутствия политических и инфраструктурных условий это займет немного больше времени», – рассказал Клаус Цельмер.

При этом компания планирует не только соответствовать все более ужесточающимся климатическим требованиям Евросоюза, но и превосходить их, пишет портал Autonews.ru. Так, по словам Клауса Цельмера, к 2030 году Volkswagen намерен увеличить долю электромобилей в общем объеме продаж до 70%, тогда как по нынешним законам к этому сроку она должна достичь 60%. В Volkswagen уверены, что на некоторых рынках через 10 лет будут продавать исключительно электрические автомобили – например, в Норвегии.

Однако в Volkswagen осознают, что технология сжигания топлива будет востребована еще несколько лет, поэтому компания продолжает инвестировать в оптимизацию приводов, в том числе и дизеля.

Напомним, ранее компания Audi подтвердила информацию о том, что после 2026 года всеми ее новинками будут автомобили только с электрическими силовыми установками. Так, через 5 лет автопроизводитель откажется от разработки новых моделей с бензиновыми или дизельными моторами, а последняя машина Audi с традиционным двигателем внутреннего сгорания сойдет с конвейера не позже 2033 года.

В следующие 10-15 лет целых ряд автомобильных компаний планирует убрать из своей линейки машины с традиционными бензиновыми и дизельными моторами. К примеру, после 2025 года на электромоторы перейдет компания Jaguar, а еще спустя 5 лет ее примеру последует Volvo. Кроме того, глобальную электрификацию своей модельной линейки готовят американские автогиганты General Motors и Ford.

Найти автомобили этих и других марок можно в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Volkswagen