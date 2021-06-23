Honda отправит в отставку сразу три модели

Компания Honda откажется от производства минивэна Odyssey, гибрида Clarity и седана Legend из-за низкого спроса на эти модели. По данным источников Nikkei Asia, до марта 2022 года, то есть до конца нынешнего финансового года, их производство в японском городе Сайама будет завершено, а сам завод будет закрыт. Компания Honda уже разослала соответствующее предупреждение поставщикам комплектующих.

Как пишет портал Motor.ru, седан Honda Legend актуального поколения выпускается с 2014 года. Минувшей весной дебютировал гибрид Legend Hybrid EX с комплексом систем безопасности, в который вошла функция Traffic Jam Pilot – автопилот третьего уровня, официально одобренный японским правительством. Тогда же сообщалось, что Legend Hybrid EX выпустят ограниченной серией из 100 экземпляров, которые можно будет взять исключительно в лизинг. С уходом с рынка Legend автопилот продолжит существование и будет внедрен на другие модели марки.

Что касается седана Clarity, то он впервые был представлен в 2015 году и выпускался в трех модификациях: с гибридной, электрической и водородной силовыми установками. Производство батарейной версии завершилось в прошлом году, а водородный вариант до сих пор можно приобрести, но только в лизинг. В течение года Honda откажется и от выпуска гибрида.

Трехрядный однообъемник Odyssey нынешнего поколения выпускают с 2013 года, а в 2020 году модель пережила плановое обновление. Минивэн изменился внешне и стал технологичнее, в частности, обзавелся функцией бесконтактного открывания боковых дверей, получил новый руль и современную мультимедийную систему. В моторную гамму входят 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 175 л.с. и 145-сильный мотор объемом 2,0 литра.

В России ни одна из перечисленных моделей не представлена. Honda продает на российском рынке только кроссовер CR-V, который стоит от 2 млн 524 тыс. 900 рублей, и внедорожник Pilot со стартовым ценником 3 млн 749 тыс. 900 рублей. Но и они в скором времени исчезнут из автосалонов: ранее Honda объявила, что свернет поставки машин в нашу страну в течение 2022 года.

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Фото: Honda