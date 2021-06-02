Ford доведет долю электромобилей в своих продажах до 40% к 2030 году

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен довести долю электромобилей в своих глобальных продажах до 40% к 2030 году. Об этом руководители компании объявили на онлайн-презентации. По их словам, инвестиции Ford в разработку электромобилей к 2025 году достигнут 30 млрд долларов - это примерно на треть больше, чем прогнозировалось в начале текущего года.

Как пишет агентство "Интерфакс", в заявленную сумму входят как уже потраченные в последние несколько лет средства, так и планируемые затраты на строительство двух заводов по производству аккумуляторов в США совместно с корейской SK Innovation Co.

"Это самая большая возможность для роста и увеличения капитализации компании с тех пор, как Генри Форд запустил конвейер для производства Model T, и мы ухватились за нее обеими руками", - отметил главный исполнительный директор компании Джим Фарли.

Автопроизводитель также создаст подразделение Ford Pro, которое будет включать собственные автосервисы и дистрибьюторский бизнес. Уход от текущей бизнес модели, при которой учитывается только выручка от продаж автомобилей, поможет компании увеличить операционную маржу до 8% к 2023 году с 4% в последние годы.

Ранее в прошлом месяце Ford представил полностью электрический пикап F-150 Lightning, который получил две модификации двухмоторными установками. В первом случае отдача электромоторов составляет 432 л.с., а на одной зарядке такой пикап проезжает 370 км. Во втором электромоторы выдают 571 л.с., а запас хода составляет 482 км. Пикапы из первой партии уже доступны для заказа, однако у дилеров F-150 Lightning появится только в 2022 году и будет стоить от 40 тыс. долларов. Аналитик RBC Capital Джозеф Спак считает, что выпуск компанией электрического пикапа F-150 станет поворотным моментом не только для нее самой, но и для отрасли в целом.

Какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Ford