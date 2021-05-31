Dongfeng вернулся в Россию с обновленным кроссовером 580

Компания Dongfeng, которая с начала 2021 года не реализовала на российском рынке ни одного нового автомобиля, возобновляет продажи. Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на телеграм-чат «Донгфенг-клуба», в страну ввезли партию обновленных кроссоверов DFM 580. В представительстве Dongfeng подтвердили планы возобновить продажи модели в России, но точных сроков пока не назвали.

Переднеприводный кроссовер DFM 580, который продавался у нас с 2019 года, но быстро покинул российский рынок, получил ряд изменений в дизайне и будет доступен с бензиновым атмосферным двигателем 1.8 мощностью 132 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также с 1,5-литровым турбомотором мощностью 146 л.с. и вариатором.

По данным «Китайских автомобилей», обновленный DFM 580 получит функции бесключевого доступа и круиз-контроля, подогрев боковых зеркал, люк с электроприводом и атмосферную подсветку салона. Дисплей медиасистемы стал больше – 10 дюймов вместо 8-ми – и занимает место над центральной консолью. На экран выводится изображение с камеры заднего вида. Не исключено, что будет доступна и панорамная камера. А вот сиденья могут остаться без подогрева – только с электрическими регулировками. Цены на обновленный DFM 580 пока не объявлены.

До недавнего времени Dongfeng была представлена на российском рынке единственной моделью – среднеразмерным кроссовером DFM AX7. Однако на днях информация о нем исчезла с официального сайта марки, а в представительстве Dongfeng подтвердили прекращение продаж DFM AX7 в нашей стране. Напомним, эта модель оснащалась 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 140 л.с. с 6-диапазонным «автоматом». Стоимость DFM AX7 в последнее время составляла от 1 млн 229 тыс. рублей до 1 млн 329 тыс. рублей. С середины 2017 года в России было продано 4272 таких машины.

Как сообщалось ранее, в 2021 году компания «Дунфэн Мотор Рус» планирует представить в России новый компактный кроссовер Dongfeng Glory 500 и пикап Rich.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».