Рынок новых люксовых автомобилей вырос впервые за последние семь месяцев

С октября прошлого года рынок новых автомобилей сегмента Luxury испытывал падение, и начало 2021-го продолжило этот негативный тренд, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ». Так, в январе этот рынок рухнул на 70%, в феврале – на 61%, в марте – на 40%. Однако апрель 2021 года изменил этот тренд, продемонстрировав положительную динамику – впервые за последние семь месяцев.

Так, по данным агентства, в апреле было куплено 123 новых люксовых автомобиля, что на 86% больше, чем год назад. Однако эксперты считают, что глубинных изменений в данном сегменте не случилось, а выход «в плюс» произошел исключительно за счет низкой базы апреля прошлого года. Напомним, в апреле 2020 года многие автосалоны были закрытыми в связи с разразившейся пандемией коронавируса.

Отметим, что за месяц россияне не приобрели ни одного автомобиля бренда Maserati. Что касается остальных марок, которые мы традиционно относим к Luxury-сегменту, большинство из них улучшили свои показатели по сравнению с прошлогодними. Рейтинг самых популярных из роскошных брендов в апреле 2021-го возглавил Bentley – жители РФ купили 54 таких автомобиля, что вдвое больше, чем год назад. На втором месте данного рейтинга оказался Rolls-Royce с результатом в 36 экземпляров (рост в 3 раза), на третьем – Mercedes-Benz Maybach S-Class (15 шт.: +67%). Кроме того, жители нашей страны купили в апреле 7 новых автомобилей Lamborghini (-13%), 6 – Ferrari (+20%) и 5 – Aston Martin (рост в 5 раз).

Традиционно люксовые машины чаще всего приобретаются в столице, и апрель 2021 года не стал исключением. На Москву пришлось около 70% таких покупок – в количественном отношении это составило 85 автомобилей. В Санкт-Петербурге обрели прописку еще 8 таких экземпляров, в Московской области – 7, в Краснодарском крае – 5, в Свердловской области – 4, в Кемеровской и Томской областях – по 2. Еще в 10 субъектах РФ было куплено по одному автомобилю сегмента Luxury.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что всего с начала года в РФ суммарно приобретено 260 автомобилей люксового сегмента, что на 28% меньше, чем в январе – апреле прошлого года.

Найти люксовые (и не только) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВИЛОН