Новый Volkswagen Golf передан первому российскому покупателю

В дилерском центре «Аксель Сити» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное вручение первого в России Volkswagen Golf: клиент выбрал версию GTI с двигателем мощностью 245 л.с.

Volkswagen Golf GTI, переданный покупателю, комплектуется спортивным мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и обогревом, с подрулевыми переключателями передач и сенсорными кнопками, а также передними сиденьями «Топ Спорт» с регулировкой поясничного подпора и высоты (с тканевой обивкой сидений Scale Paper), черной отделкой потолка, металлическими накладками на педали, декоративными вставками Black Metal Chrome на передней панели и в отделке дверей спереди, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В функциональное оснащение версии GTI входят 10-дюймовая цифровая реконфигурируемая приборная панель, мультимедиа система Composition с цветным дисплеем 8.25 дюймов, интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect, индукционная зарядка для мобильного телефона, система мониторинга слепых зон Side Assist с функцией Rear Traffic Alert, круиз-контроль с ограничителем скорости, трехзонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром и дополнительным управлением с заднего ряда сидений, камера заднего вида, электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold, система Start/Stop с функцией рекуперативного торможения, рулевое управление с переменным передаточным отношением, два USB-C разъема спереди, два USB-C разъема для зарядки на центральной консоли сзади, датчик дождя.

Напомним, на российском рынке Golf восьмого поколения предлагается в двух версиях: Exclusive, оборудованной бензиновым двигателем 150 л.с. в паре с 8-АКП (от 2 млн 558 тыс. руб.), а также в спортивной GTI с 245-сильным мотором в сочетании с 7-АКП (от 3 млн 090 тыс. руб.).

Какие еще модели Volkswagen и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Volkswagen