С 1 июля в России вводятся масштабные нововведения в правила тюнинга автомобилей

В России с 1 июля вступает в силу ГОСТ 33670, который вносит масштабные нововведения в правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. Теперь регистрировать машины с нештатным оборудованием станет заметно сложнее. Установку даже лебедки или фаркопа, которые не значатся в одобрении типа транспортного средства, водителю придется согласовывать с ГИБДД, а затем проходить проверку в специализированных лабораториях, пишет портал Autonews.ru. Более того, дистанционный осмотр внесенных изменений по фотографиям больше работать не будет – посещать испытательные центры водителям придется лично.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ГИБДД разъяснили, что багажник на крышу автомобиля не требует получения отдельного свидетельства, если конструкция багажника является легкосъемной, установлена в соответствии с инструкцией по установке и возможность его использования отражена в эксплуатационной документации вашего автомобиля. Аналогично решается и вопрос по установке крышки грузового отсека для пикапа.

Что касается колес большего радиуса, то здесь нужно смотреть в рекомендации завода-изготовителя. Если завод не предусмотрел для своей модели колеса большего радиуса, автовладельцу придется подтверждать такую возможность с помощью оформления специального протокола испытаний на устойчивость, тормозные характеристики и показания спидометра.

Установка лебедки и холодильника является внесением изменений в конструкцию автомобиля. Это не значит, что устанавливать их в автомобиль запрещено, но обратиться в специально аккредитованную лабораторию за разрешением придется. А вот установку тягово-сцепного устройства вряд ли разрешат даже после визита в лабораторию, если в Одобрении типа транспортного средства указано: «буксировка прицепа не предусмотрена».

Очевидно, что данные примеры в ГИБДД привели, чтобы пояснить сам принцип подхода к любым конструкционным изменениям, будь то нестандартные пороги, галогеновые лампы нестандартного света, спойлеры, рулевое колесо или проставки (лифт подвески) для увеличения дорожного просвета.

Любой тюнинг, который автопроизводители не оформили как заводской, считается незаконным. В первую очередь в список популярных доработок входят: перевод машины на ГБО (газобаллонное оборудование – прим. ред.), модернизация подвески, замена системы выхлопа, оборудование нештатной оптикой и шинами, а также установка фаркопа, лебедки или декоративных элементов кузова.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортными средствами, чья конструкция не соответствует требованиям безопасности, водители привлекаются к административной ответственности, а регистрационный учет таких автомобилей, если причина нарушения не устранена в установленный срок, аннулируется.

Напомним, с 1 мая 2021 года выросли автомобильные штрафы на железнодорожных переездах. Это касается случаев, когда автомобилисты проезжают через пути или переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, на запрещающий сигнал светофора, через нерегулируемый переезд при приближении поезда. Раньше за эти нарушения грозил штраф в 1 тыс. рублей, а с 1 мая он вырастет до 5 тысяч. Также законом предусмотрено лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев, причем в случае повторного нарушения срок увеличивается до одного года.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране. Средний возраст всех зарегистрированных в России легковых автомобилей составляет порядка 14 лет.

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Фото: packline-roofbox.com