Новый Mercedes-Benz C-Class доступен для заказа в России

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на седан С-Class нового поколения с кузовным индексом W206. Первые автомобили должны появиться в продаже в середине лета нынешнего года, пишет портал Autonews.ru. На российском рынке новый Mercedes-Benz С-Class будет доступен с безальтернативным четырехцилиндровым бензиновым турбмомотором рабочим объемом 1,5 л, который в зависимости от модификации выдает 150 или 197 л.с.

Начальная версия седана С180 со 150-сильным двигателем предлагается исключительно в заднеприводном исполнении и в одной комплектации Sport стоимостью 3 млн 590 тыс. рублей. На ступень выше стоит вариант С200 с мотором мощностью 197 л.с. и полным приводом 4Matic в схожей комплектации Sport по цене от 4 млн 130 тыс. рублей.

При этом все версии автомобиля по умолчанию получат спортивный AMG-пакет, который будет включать в себя особый внешний стайлинг, колесные диски оригинального дизайна от спортивного AMG-подразделения, а также трехспицевый мультируль с сенсорными тачпадами на спицах для управления медиасистемой и цифровой приборной панелью.

Среди опционального оборудования у нового Mercedes-Benz С-Class будут полностью диодные адаптивные фары матричного типа, вентиляция передних кресел, аудиосистема Burmester, а также проекционный дисплей с функцией дополненной реальности.

Напомним, новый Mercedes-Benz C-Class был представлен в феврале 2021 года. Рельефный капот и форма головной оптики роднит компактный седан с флагманским S-Class. Длина седана C-Class нового поколения составила 4751 мм, что на 65 мм больше по сравнению с предшественником, а размер колесной базы вырос на 25 мм – до 2840 мм. Новый Mercedes-Benz C-Class получил совершенно новую четырехрычажную переднюю подвеску и многорычажку сзади.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на флагманский седан Mercedes-Maybach S-класса нового поколения, который ожидается в продаже в июле этого года. На выбор предлагается две модификации, обе – с постоянным полным приводом и 9-ступенчатым «автоматом». Mercedes-Maybach S 580 с битурбомотором V8 4.0 (503 л.с.) стоит 19 млн 990 тыс. рублей, а на вершине гаммы – Mercedes-Maybach S 680 с двигателем V12 6.0 (630 л.с.) за 27 млн 850 тыс. рублей. Позже ожидается базовый Mercedes-Maybach S 480 с шестицилиндровым двигателем объемом 3,0 л (367 л.с.).

По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 11406 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 10% больше, чем годом ранее. В результате штутгартская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Mercedes-Benz