Калужский завод Volvo начал выпуск грузовиков нового поколения

Калужский завод Volvo Group 19 мая выпустил первые грузовые автомобили Volvo FM нового модельного ряда. Автомобили отправились в парк белореченской транспортной компании «БелАвтоСервис», сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, премьера нового поколения грузовых автомобилей Volvo FH, FH16, FM и FMX состоялась в феврале прошлого года, а производственные заказы начали приниматься с сентября 2020-го.

Грузовики Volvo FM и FMX получили совершенно новую кабину со спрямленными передними стойками, которые дают водителям до одного дополнительного кубометра пространства и увеличенную обзорность внутри кабины. Ее можно улучшить, добавив боковую камеру со стороны пассажира. Она позволяет видеть происходящее со стороны пассажирской части автомобиля, выводя картинку на информационный дисплей. Новая гамма FH и FH16 получила V-образные LED-фары с технологией адаптивного дальнего света. Они повышают безопасность всех участников дорожного движения благодаря возможности автоматического отключения сегментов при приближении к встречному или впереди идущему транспорту.

Все автомобили оснащаются модернизированной приборной панелью, которая включает в себя новые вещевые отделения и полностью цифровой 12-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Теперь водитель может переключаться между четырьмя различными меню и получать нужную ему информацию. Также рабочее пространство дополнительно оснащено 9-дюймовым информационным дисплеем с поддержкой функций Infotainment, навигации, данными о перевозимом грузе и изображениями с камер.

Новый джойстик АКП I-Shift стал более современным и эргономичным. Для удобства водителя режимы переключения передач теперь подсвечиваются. Также появились новые функции для оптимизации производительности автомобиля. В версии Евро-6 клиентам предлагается 13-литровый турбокомпаундный двигатель с функцией I-Save, обеспечивающей уже до 10% снижения потребления дизеля. Для версии Евро-5 двигатель агрегатируется с системой Volvo Torque Assist, которая дает до 4% экономии топлива. Volvo FH и Volvo FM можно заказать с двигателем, работающим на сжиженном природном газе LNG.

Уже известные системы безопасности Volvo Trucks дополняются задействованием круиз-контроля при спуске. Он устанавливает максимальную скорость, чтобы предотвратить нежелательное ускорение при движении вниз по склону. Новый адаптивный круиз-контроль (ACC) теперь работает на всех скоростях вплоть до 0 км/ч.

Электронная тормозная система (EBS) отныне входит в стандартную комплектацию нового автомобиля. В дополнение к ней можно заказать и динамическое рулевое управление Volvo с системой оповещения при перестроении и системой стабилизации курсовой устойчивости. Для особенно тяжелых условий в моделях FH16 и FMX может устанавливаться 38-тонная задняя тележка.

Кроме рынка грузовых, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Узнать стоимость любой модели в различных комплектациях можно на сайте «Цена Авто».

Фото: Volvo Trucks