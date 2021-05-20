В апреле авторынок Украины вырос в 2,7 раза

Объем украинского рынка новых легковых автомобилей в апреле составил 10,3 тыс. экземпляров, что на 174% выше результата годичной давности. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине» отмечают, что такой рекордный рост связан с низкой базой прошлого периода, возникшей вследствие пандемии коронавируса, которая напрямую затронула и авторынок.

В марочной структуре рынка в лидеры вышла японская Toyota, на которую пришлось около 16% от всех купленных новых автомобилей в Украине. В количественном выражении это соответствует 1640 экземплярам, что на в 3,8 раза больше, чем в апреле 2020 года.

Следом идет французский Renault с результатом 1320 купленных автомобилей (+62%), а замыкает тройку лидеров корейская KIA (830 шт.; +218%).

В ТОП-5 марок украинского авторынка по итогам апреля 2021 года попали также Skoda (610 шт.; +255%) и Volkswagen (490 шт.), показавший рекордный в рейтинге рост – 9-кратный.

Что касается модельных предпочтений украинцев, то в апреле сразу две из них стали лидерами рынка – KIA Sportage и Toyota RAV4. Их результаты совпадают – по 640 купленных автомобилей каждой модели. Следующие три строчки рейтинга занимают представители Renault – кроссовер Duster (420 шт.), хэтчбек Sandero (320 шт.) и седан Logan (300 шт.).

Всего же за 4 месяца 2021 года жители Украины приобрели 32,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Все эти (и другие) автомобили можно найти и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Auto24