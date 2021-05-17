Mitsubishi окончательно завершила выпуск внедорожников Pajero

Компания Mitsubishi Motors окончательно прощается с внедорожником Pajero - автопроизводитель объявил о выпуске последней партии модели четвертого поколения (заводской код - V80). Эта генерация производилась с 2006-го, но в действительности она представляет собой модернизированную версию Pajero V60 1999 года, пишет "Российская газета".

Завод Mitsubishi Motors в Сакахоги изготовил 800 последних внедорожников Pajero в специальной комплектации Final Edition и в полном составе экспортировал эти машины в Австралию. Под капотом у них установлен 3,2-литровый турбодизель мощностью 189 л.с. и крутящим моментом 441 Нм, агрегатированный с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. В комплектацию помимо прочего входят специальные шильдики Final Edition на кузове, кожаная отделка салона, накладки на педали из полированного алюминия, люк в крыше.

Напомним, на японском рынке финальную партию Pajero продали еще весной 2019-го, в России - в октябре того же года. Австралия была последней страной, где предлагалась эта модель. Pajero присутствовал в гамме Mitsubishi с 1981-го, и за 40 лет производства общий объем выпуска моделей всех четырех поколений составил более 3,3 млн единиц. Легендарное имя теперь используется только меньшим по размеру рамным внедорожником Pajero Sport.

Стоит отметить, что внедорожник Pajero входит в пятерку самых популярных моделей Mitsubishi с момента выхода марки на российский рынок в 1991 году. Так, за все время продаж внедорожника Pajero в нашей стране было реализовано 80363 этих автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России свыше 35 тыс. новых автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом (28153 машины). Главными задачами на 2021 год компания считает улучшение качества обслуживания клиентов, продолжение процесса переоформления дилерской сети, а также запуск обновленных моделей – Eclipse Cross и Pajero Sport. Так, в апреле 2021 года у российских дилеров появился усовершенствованный Eclipse Cross, а в мае в продажу поступит обновленный внедорожник Pajero Sport. Кроме того, в феврале компания Mitsubishi представила кроссовер Outlander четвертого поколения, который доберется до России не ранее 2022 года.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Mitsubishi