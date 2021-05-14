Новый Porsche Macan получит две версии на разных платформах

Кроссовер Porsche Macan следующего поколения будет выпущен в двух версиях: традиционной, с ДВС, и полностью электрической. Это будут две разные модели на разных платформах: первая дебютирует в 2021 году, вторая, электрическая – в 2023-м.

Как пишет портал Carscope.ru, электрический Macan станет первой моделью, построенной на платформе PPE (Premium Platform Electric). Как и Taycan, кроссовер будет иметь 800-вольтную архитектуру. В Porsche обещают, что он станет самой спортивной моделью в своем сегменте.

О кроссовере Macan нового поколения с традиционными ДВС в Porsche пока ничего неизвестно – кроме того, что он дебютирует в этом году. «В Европе спрос на электромобили постоянно растет. Однако темпы развития электромобильности в разных регионах мира неодинаковы. Поэтому в течение 2021 года мы выпустим еще одну модель-преемницу современного Macan с традиционным приводом», – сообщил руководитель отдела разработок Porsche Михаэль Штайнер.

По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Porsche реализовали 367 автомобилей Macan, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате этот компактный спортивный кроссовер занял второе место по объему продаж в модельном ряду Porsche после внедорожника Porsche Cayenne.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Porsche начали прием заказов на электрический универсал Taycan Cross Turismo, премьера которой состоялась в начале марта. Среди новинок Porsche, которые появятся на российском рынке в 2021 году, – купе 911 Turbo и кабриолет 911 Turbo Cabriolet нового поколения, полноприводный спорткар 911 Targa и коллекционная модель 911 Targa Heritage Design. Также в нынешнем году в продажу поступят новые плагин-гибридные модели Panamera в трех вариантах кузова – спортивный седан, Executive (удлиненная версия) и Sport Turismo. Кроме того, у российских дилеров появятся новые кроссоверы Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe, а также новые версии электрического спорткара Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Porsche