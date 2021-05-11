Новые Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новые Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback. Стоимость новинок составляет от 2 млн 525 тыс. рублей, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами. Автомобили оснащаются 1,4-литровым бензиновым двигателем 35 TFSI мощностью 150 л.с.

Внешний вид самых компактных представителей линейки Audi отличают оригинальная решетка радиатора с сотовой структурой, интегрированные воздухозаборники, стремительный силуэт и колесные арки в стиле quattro.

Audi A3 Sportback вырос более, чем на 3 см по сравнению со своим предшественником: его длина составляет 4,34 м, ширина – 1,82 м. Новый Audi A3 Sedan имеет аналогичную ширину, в то время как его длина увеличилась на 4 см по сравнению с моделью предыдущего поколения до 4,5 м. В зависимости от положения заднего многоместного сиденья объем багажника Audi A3 Sportback составляет от 380 до 1200 л, а высота пола багажного отделения может варьироваться. Объем багажного отсека седана – 425 л.

Уже в стандартной комплектации новые Audi A3 Sportback и Audi A3 Sedan имеют светодиодные фары, а опционально доступны светодиодные фары Audi Matrix. Интеллектуальная схема работы светодиодов в этих фарах помогает избежать ослепления водителей встречного и попутного транспорта.

Что касается интерьера, Audi А3 Sedan и Audi A3 Sportback стандартно оснащаются 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем с акустической обратной связью для управления автомобилем, а также цифровой виртуальной панелью Audi virtal cockpit диагональю 10,25 дюйма. Опциональная панель Audi virtual cockpit plus предлагает 12,3-дюймовый дисплей с тремя режимами отображения данных, включая специальный спортивный режим. Концепцию управления и отображения информации дополняет опциональный проекционный дисплей.