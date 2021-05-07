Geely Emgrand X7 покинет российский рынок

Компания Geely планирует завершить продажи кроссовера Geely Emgrand X7 на российском рынке. Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, самая доступная модель Geely покинет российский рынок после того, как дилеры распродадут остатки автомобилей.

Показательно, что еще в начале 2021 года Geely Emgrand X7 предлагался в четырех комплектациях. Две оснащались мотором 1.8 (131 л.с.) и «механикой», другие две – 2,0-литровым агрегатом (139 л.с.) и 6-ступенчатым «автоматом». Постепенно число версий сокращалось, и теперь в прайс-листе осталась только топовая версия Flagship с двигателем 2.0 и 6AT стоимостью 1 млн 434 тыс. 990 рублей. Максимальная комплектация получила расширенный набор опций, таких как круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления круиз-контролем и мультимедиа, отделка сидений искусственной кожей, сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях, сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, люк с электроприводом и функцией защиты от защемления.

Размеры Emgrand X7 – 4500 х 1834 х 1707 мм, колесная база автомобиля составляет 2661 мм, колея передней и задней оси – 1560 мм. Кроссовер оснащен передней независимой подвеской типа «МакФерсон» и задней – независимой многорычажной.

Напомним, кроссовер Geely Emgrand X7 поставлялся в нашу страну с белорусского завода «БелДжи». С момента выхода модели на российский рынок в 2015 году было реализовано более 10,6 тыс. таких кроссоверов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в третьем квартале 2021 года российские дилеры Geely начнут принимать заказы на новый кроссовер Geely Atlas Pro. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely в нашей стране. Кроме того, в нынешнем году на российском рынке также появится первый доступный автомобиль с силовой установкой, созданной на основе технологии «мягкого гибрида». Также компания Geely планирует привезти в Россию новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на прошедшем недавно Шанхайском автосалоне. О сроках появления новинки на российском рынке будет объявлено позже.

В настоящее время Geely концентрируется в России на сегменте SUV, представляя кроссоверы Geely Atlas, Coolray и Emgrand X7, а также купе-кроссовер Geely Tugella. Стоит отметить, что ранее компания Geely прекратила поставки на российский рынок хэтчбека GS. По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Geely реализовали 2021 автомобиль, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом.

Эти и другие модели китайских (и не только) марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Geely