Nissan продал свою долю в Daimler

Японский автоконцерн Nissan объявил о продаже принадлежащих ему акций германского производителя автомобилей Daimler на сумму около 1,19 млрд евро в целях укрепления своего финансового положения. Тем самым Nissan присоединился к французскому автопроизводителю Renault, который в марте продал свою долю в Daimler за 1,14 млрд евро, пишет агентство «ТАСС».

Благодаря продаже своей части акций в Daimler, по данным агентства Bloomberg, Nissan пытается восстановить прибыльность и пересмотреть свой портфель акций после того, как арест бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в 2018 году негативно сказался на финансовом положении компании.

Как отмечается, сделка никак не повлияет на промышленное партнерство Nissan и немецкого концерна. Напомним, что Daimler взял за основу пикапа Mercedes-Benz X-Class модель Nissan Navara, также штутгартский производитель оснащает свои модели компактным турбомотором 1.3 л, который устанавливается, в том числе на российские Renault Arkana, Kaptur и новый Duster.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на 2020 финансовый год компания Nissan ожидает снижения объемов продаж на 3,6% по сравнению с предыдущим прогнозом до 4 млн 015 тыс. автомобилей. Согласно прогнозу, объем чистой выручки компании Nissan составит 7,70 трлн йен. Компания прогнозирует возникновение операционных убытков в размере 205 млрд йен, чистые убытки, как ожидается, составят 530 млрд йен.

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