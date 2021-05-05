Skoda приостановила продажи автомобилей в Беларуси из-за санкций

Официальные дилеры Skoda на территории Республики Беларусь с 5 мая временно приостанавливают продажу новых автомобилей чешской марки. Сервисное обслуживание автомобилей Skoda, включая гарантийные обязательства, продолжается в полном объеме, говорится в сообщении компании «ФелОкт-сервис», официального дистрибьютора Skoda в Республике Беларусь.

Приостановка продаж автомобилей Skoda на белорусском рынке связана с вступлением в силу постановления Совета министров о введении санкционных мер в отношении компаний Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf, которые отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею-2021, если бы он проходил в Беларуси, пишет портал Sputnik. В Совмине отметили, что данное решение было принято для обеспечения защиты национальных интересов, а также учитывая недружественные действия данных компаний в отношении Беларуси. В марте этого года Госстандарт по Минской области и Минску приостановил продажу автомобилей Skoda Rapid в Беларуси.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), по итогам 2020 года официальные дилеры Skoda в этой республике реализовали 3682 автомобиля – на 4% меньше, чем годом ранее. В результате Skoda заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в Беларуси. Бестселлером Skoda на белорусском рынке в прошлом году стал компактный лифтбек Rapid с показателем 2069 реализованных автомобилей.

Быстро узнать стоимость новых автомобилей на российском рынке можно на сайте «Цена авто».

Фото: «ФелОкт-сервис»