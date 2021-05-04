Компания Skoda представила хэтчбек Fabia четвертого поколения, который является самой доступной моделью чешской марки. Сроки выхода на рынок, а также цены на новинку еще не объявлены. Универсал Skoda Fabia пока не будет менять поколение - это случится в конце 2022 - начале 2023 года, пишет "Российская газета".
Skoda Fabia стала соплатформенником Volkswagen Polo, который недавно был глубоко модернизирован. Переход на новую модульную платформу MQB-A0 концерна Volkswagen Group позволил дизайнерам изменить пропорции кузова, а также сделать салон и багажник новой Fabia еще более вместительными. Так, длина новинки равна 4107 мм – плюс 115 мм к прошлому поколению Skoda Fabia. Колесная база составляет 2564 мм (+94 мм), ширина – 1780 мм (+48 мм). Высота практически не изменилась: 1460 мм (- 7 мм). Также увеличился объем багажного отделения – на 50 л до 380 л, а если сложить спинку заднего дивана, то для перевозки станет доступно 1190 л.
Внешний вид новой Fabia отличают узкие фары и широкая фирменная решетка радиатора Skoda с хромированной окантовкой и черными ламелями, а также крупные колеса. Стоит отметить, что полностью светодиодные фары по своей структуре напоминают ледовую скульптуру и практически заходят на фирменную решетку радиатора Skoda. Характерные для чешского бренда кристаллические элементы нашли свое отражение в фонарях, доступных в полностью светодиодном исполнении. Удлиненный спойлер на крыше с боковыми стабилизаторами, зеркала заднего вида обтекаемой формы и активные шторки воздухозаборников в нижней части переднего бампера повышают аэродинамические показатели автомобиля.
Что касается линейки силовых агрегатов, базовый литровый "атмосферник" представлен в двух вариантах мощности - 65 и 80 л.с. - и работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Турбированный 1.0 TSI мощностью 95 л.с. также агрегатируется лишь с "механикой", а для 110-сильной версии этого агрегата предусмотрены 6-скоростная МКП и DSG-7. Самым мощным в линейке является 150-сильный 1.5 TSI, который сочтается с "роботом" и умеет деактивировать часть цилиндров при малой нагрузке.
Среди новшеств Skoda Fabia четвертого поколения стоит отметить опциональный бензобак увеличенного до 50 л объема (в базовой комплектации модель имеет 40-литровый резервуар). Благодаря активной заслонке в нижней решетке радиатора, которая может перекрывать поток воздуха, когда двигателю не требуется охлаждение, с каждой сотни километров экономится примерно 0.2 литра топлива. Таким образом, с баком увеличенного объёма Fabia может проехать от заправки до заправки 900 км.
Новую Skoda Fabia можно будет заказать с конфигурируемой цифровой приборной панелью диагональю 10.25 дюйма, мультимедийным комплексом с тачскрином 9.2 дюйма (в "базе" идет экран на 6.5 дюйма), полностью светодиодными фарами, двухзонным климат-контролем, системой мониторинга "слепых" зон, ассистентом парковки, адаптивным круиз-контролем, девятью подушками безопасности.
По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Skoda реализовали 22802 автомобиля, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9% против 5,3% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Skoda на российском рынке в отчетный период стал компактный лифтбек Rapid второго поколения с показателем 9540 реализованных автомобилей. Второе место по популярности занял кроссовер Kodiaq, чьи продажи снизились на 9% и составили 5216 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки компактный кроссовер Skoda Karoq, на котором остановили свой выбор 4389 российских покупателей (рост в 2,3 раза).
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новая Skoda Octavia, которая ранее предлагалась с мотором 1.4 TSI/150 л.с., с апреля стала доступна с базовым двигателем 1.6 MPI/110 л.с. и мощным 2.0 TSI/190 л.с. Осенью нынешнего года на российском рынке появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Также на 2021 год запланирован вывод на рынок специальных серий, но подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж.
Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».
Фото: Skoda