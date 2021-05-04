Компания Skoda представила хэтчбек Fabia четвертого поколения, который является самой доступной моделью чешской марки. Сроки выхода на рынок, а также цены на новинку еще не объявлены. Универсал Skoda Fabia пока не будет менять поколение - это случится в конце 2022 - начале 2023 года, пишет "Российская газета".

Skoda Fabia стала соплатформенником Volkswagen Polo, который недавно был глубоко модернизирован. Переход на новую модульную платформу MQB-A0 концерна Volkswagen Group позволил дизайнерам изменить пропорции кузова, а также сделать салон и багажник новой Fabia еще более вместительными. Так, длина новинки равна 4107 мм – плюс 115 мм к прошлому поколению Skoda Fabia. Колесная база составляет 2564 мм (+94 мм), ширина – 1780 мм (+48 мм). Высота практически не изменилась: 1460 мм (- 7 мм). Также увеличился объем багажного отделения – на 50 л до 380 л, а если сложить спинку заднего дивана, то для перевозки станет доступно 1190 л.

Внешний вид новой Fabia отличают узкие фары и широкая фирменная решетка радиатора Skoda с хромированной окантовкой и черными ламелями, а также крупные колеса. Стоит отметить, что полностью светодиодные фары по своей структуре напоминают ледовую скульптуру и практически заходят на фирменную решетку радиатора Skoda. Характерные для чешского бренда кристаллические элементы нашли свое отражение в фонарях, доступных в полностью светодиодном исполнении. Удлиненный спойлер на крыше с боковыми стабилизаторами, зеркала заднего вида обтекаемой формы и активные шторки воздухозаборников в нижней части переднего бампера повышают аэродинамические показатели автомобиля.

Что касается линейки силовых агрегатов, базовый литровый "атмосферник" представлен в двух вариантах мощности - 65 и 80 л.с. - и работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Турбированный 1.0 TSI мощностью 95 л.с. также агрегатируется лишь с "механикой", а для 110-сильной версии этого агрегата предусмотрены 6-скоростная МКП и DSG-7. Самым мощным в линейке является 150-сильный 1.5 TSI, который сочтается с "роботом" и умеет деактивировать часть цилиндров при малой нагрузке.