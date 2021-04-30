Стали известны цены на новый Mercedes-Maybach S-класса в России

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на флагманский седан Mercedes-Maybach S-класса нового поколения, который ожидается в продаже в июле этого года. На выбор предлагается две модификации, обе – с постоянным полным приводом и 9-ступенчатым «автоматом». Mercedes-Maybach S 580 с битурбомотором V8 4.0 (503 л.с.) стоит 19 млн 990 тыс. рублей, а на вершине гаммы – Mercedes-Maybach S 680 с двигателем V12 6.0 (630 л.с.) за 27 млн 850 тыс. рублей, сообщает издание «Авторевю». Позже ожидается базовый Mercedes-Maybach S 480 с шестицилиндровым двигателем объемом 3,0 л (367 л.с.).

В базовое оснащение нового Mercedes-Maybach S-класса входят раздельные задние сиденья с электроприводом и вентиляцией, обивка премиальной кожей, электропривод задних дверей, панорамная крыша, 20-дюймовые колеса и др. А у версии S 680 штатно есть полноуправляемое шасси и двухцветная окраска кузова, хотя за доплату эти опции доступны и для младшей модификации.

Новый Mercedes-Maybach S-Класс (длина/ширина/высота: 5469/1921/1510 мм) отличает увеличенная по сравнению с удлиненной версией Mercedes-Benz S-Класса на 18 см колесная база. Благодаря применяемым на серийной основе сиденьям Executive и пакету функций «Личный водитель» задняя часть салона превращается в комфортабельное место как для работы, так и для отдыха. Интерьер автомобиля получил эксклюзивные детали, как, например, крупные элементы декоративной отделки деревом на спинке передних сидений и в пространстве между обоими задними пассажирами.

Отличительными особенностями передней части кузова Mercedes-Maybach S-Класс являются характерный капот с хромированным обтекателем и решетка радиатора, в обрамление которой интегрировано словесное обозначение бренда Maybach. Задние двери шире, чем у собратьев этой модели, а в стойке С кузова располагается неподвижное треугольное боковое стекло.

Эти автомобили можно будет найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Mercedes-Benz