Volkswagen показал внешность и интерьер нового Multivan

Компания Volkswagen опубликовала тизеры, дающие представление о внешности и интерьере минивэна Multivan следующего поколения (T7). Премьера новой модели состоится в июне нынешнего года, сообщает портал Autonews.ru.

Судя по изображению, Volkswagen Multivan после смены поколения сохранит узнаваемую внешность, но при этом прибавит в габаритах по сравнению с предшественником. От него новинка будет отличаться более узкими фарами, соединенными между собой светодиодной полосой, а также модернизированным бампером.

Салон автомобиля выполнят в стиле семейства Volkswagen Golf восьмого поколения. В частности, у нового Multivan будет та же комбинация виртуальных приборов и сенсорного дисплея мультимедиа, объединенных в сплошной экран на половину длины передней панели. Он также получит электронный селектор трансмиссии и стояночного тормоза.

Третий ряд сидений со сплошным диваном заменят раздельными креслами с облегченной конструкцией, которые можно будет снять ради увеличения свободного пространства в салоне. Наконец, как и в случае с оригинальным Multivan 35-летней давности, кресла второго ряда можно будет повернуть на 180 градусов против направления движения, чтобы пассажиры сидели лицом друг к другу.