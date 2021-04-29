Volkswagen показал внешность и интерьер нового Multivan

Компания Volkswagen опубликовала тизеры, дающие представление о внешности и интерьере минивэна Multivan следующего поколения (T7). Премьера новой модели состоится в июне нынешнего года, сообщает портал Autonews.ru.
Судя по изображению, Volkswagen Multivan после смены поколения сохранит узнаваемую внешность, но при этом прибавит в габаритах по сравнению с предшественником. От него новинка будет отличаться более узкими фарами, соединенными между собой светодиодной полосой, а также модернизированным бампером.
Салон автомобиля выполнят в стиле семейства Volkswagen Golf восьмого поколения. В частности, у нового Multivan будет та же комбинация виртуальных приборов и сенсорного дисплея мультимедиа, объединенных в сплошной экран на половину длины передней панели. Он также получит электронный селектор трансмиссии и стояночного тормоза.
Третий ряд сидений со сплошным диваном заменят раздельными креслами с облегченной конструкцией, которые можно будет снять ради увеличения свободного пространства в салоне. Наконец, как и в случае с оригинальным Multivan 35-летней давности, кресла второго ряда можно будет повернуть на 180 градусов против направления движения, чтобы пассажиры сидели лицом друг к другу.
Как сообщалось ранее, новый Volkswagen Multivan сразу после выхода на рынок будет доступен с гибридным двигателем. Он расширит предложение марки в сегменте минивэнов, так как Multivan последнего поколения T6.1 остается в линейке. Через год планируется выход полностью электрического автомобиля ID. BUZZ в пассажирской и грузовой версиях, причем эта модель появится и на рынке США. Кроме того, в следующем году ожидается выход нового Amarok, который станет результатом сотрудничества с компанией Ford.
Таким образом, марка Volkswagen Коммерческие автомобили реализует полное обновление и расширение продуктового портфеля в течение двух лет. Напомним, в 2020 году был представлен абсолютно новый Caddy, созданный на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB). Caddy California расширяет линейку кемперов, дополняя Grand California, построенный на базе Crafter, и серию Т. Марка Volkswagen Коммерческие автомобили также возьмет на себя создание городского развозного фургона на базе Caddy для компании Ford, производство которого стартует в Познани в 2022 году.
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Фото: Volkswagen