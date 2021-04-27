Mercedes-Benz объявил цены на самую мощную версию нового S-Class

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на самую мощную модификацию флагманского седана S-Class нового поколения – с восьмицилиндровым двигателем (версия S580 4Matic). Речь идет о 4,0-литровом бензиновом моторе V8 с двумя турбинами, который работает вместе с бортовой электрической системой и стартер-генератором. «Восьмерка», действующая в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой и постоянным полным приводом, выдает 503 л.с., сообщает портал Autonews.ru.

При активации специального режима EQ Boost электрическая архитектура позволяет на короткий промежуток времени увеличить максимальную отдачу еще на 22 л.с. Седан с таким агрегатом способен набирать с места «сотню» за 4,4 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч.

Mercedes-Benz S580 4Matic доступен в двух комплектациях: Business (от 15 млн 230 тыс. руб.) и Premium (от 16 млн 790 тыс. руб.). Первая предусматривает наличие адаптивной пневмоподвески, сиденья с электроприводом и вентиляцией, трехзонный климат-контроль, а также аудиосистемы Burmester. Оснащение варианта Premium дополнено креслами с функцией массажа и более дорогой эксклюзивной отделкой салона.

Напомним, помимо восьмицилиндрового мотора, новый Mercedes-Benz S-Class доступен в России с 3,0-литровыми дизельными и бензиновыми «шестерками» мощностью 249 л.с. и 367 л.с. соответственно. Цены на такие седаны стартуют с отметки 11 млн 120 тыс. рублей и 11 млн 850 тыс. рублей.

В новом Mercedes-Benz S-Класса наряду с цифровыми инновациями, в частности, в системе MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения появляются новые функции и системы: например, функция подруливания колес заднего моста с большим углом их поворота и такие инновации в области безопасности, как задняя фронтальная подушка безопасности. Выступая в роли новой функции в составе системы Pre-Safe Impuls Side, активная подвеска E-Active Body Control способна теперь, распознав угрозу бокового столкновения (на любой из сторон), приподнимать кузов непосредственно перед самим столкновением. Последовательным образом усовершенствованные вспомогательные системы: например, благодаря усовершенствованным датчикам контроля окружающего пространства, системы помощи при парковке обеспечивают водителю еще более эффективную поддержку при маневрировании.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», летом 2021 года состоится выход на российский рынок Mercedes-Maybach S-Класс. Кроме того, в июле у дилеров появятся седан C-Класса нового поколения и четырехдверное купе Mercedes-Benz CLS с обновленным дизайном.

По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 11406 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 10% больше, чем годом ранее. В результате штутгартская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.

Фото: Mercedes-Benz