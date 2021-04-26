Обанкротившийся завод «Дервейс» продают за 1,5 млрд рублей

Черкесский завод «Дервейс», обанкротившийся в 2019 году, пустят с молотка. Все имущество предприятия в Карачаево-Черкесии, от недвижимости до оборудования, продается одним лотом, начальная цена которого составляет 1,49 млрд рублей. Шаг аукциона – 5% от общей стоимости лота, сообщает портал Drom.ru.

Номинальным владельцем «Дервейса» указана структура Сбербанка – ООО «СБК Ресурс», которой принадлежит 49% автозавода. А все выставленное на продажу имущество находится в залоге у Сбербанка.

К имуществу предприятия относятся все здания и инфраструктура – от цехов до котельной и канализационного коллектора. Сюда же включены и права аренды нескольких участков, которые использовались «Дервейсом». Из документа, на который ссылается «Дром», следует, что всего продается 97 объектов, которые оцениваются в 884 млн рублей. Еще 234 объекта торгов представляют собой движимое имущество «Дервейса», а именно оборудование, цена которого составляет 606,5 млн рублей.

Напомним, история «Дервейса» началась в 2004 году, пишет портал Motor.ru. В разные годы на черкесском заводе выпускались автомобили китайских марок Lifan, Chery, Geely, Brilliance, JAC и Hawtai. В 2019 году предприятие закрылось, а в феврале 2020-го завод был официально признан банкротом.

Весной 2020 года УФСБ по Карачаево-Черкесии объявило в розыск владельца завода «Дервейс» Хаджи-Мурата Дерева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с невозвратом банковских кредитов, которые брались на развитие предприятия.

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Фото: «Дервейс»