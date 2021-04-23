Skoda показала дизайн новой Fabia

Компания Skoda опубликовала первые официальные дизайнерские эскизы хэтчбека Fabia четвертого поколения, мировая премьера которого состоится в мае 2021 года. Переход на новую модульную платформу MQB-A0 концерна Volkswagen Group позволил дизайнерам изменить пропорции кузова, а также сделать салон и багажник новой Fabia еще более вместительными, сообщает пресс-служба чешской марки.

Так, четвертое поколение Skoda Fabia станет на 111 мм длиннее и на 48 мм шире по сравнению со своей предшественницей. Новинка будет отличаться не только еще большим пространством для пассажиров, но и увеличенным на 50 л объемом багажника.

Внешний вид новой Fabia отличают узкие фары и широкая фирменная решетка радиатора Skoda с хромированной окантовкой и черными ламелями, а также крупные колеса. Стоит отметить, что полностью светодиодные фары по своей структуре напоминают ледовую скульптуру и практически заходят на фирменную решетку радиатора Skoda. Характерные для чешского бренда кристаллические элементы нашли свое отражение в фонарях, доступных в полностью светодиодном исполнении. Удлиненный спойлер на крыше с боковыми стабилизаторами, зеркала заднего вида обтекаемой формы и активные шторки воздухозаборников в нижней части переднего бампера повышают аэродинамические показатели автомобиля.

По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Skoda реализовали 22802 автомобиля, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9% против 5,3% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Skoda на российском рынке в отчетный период стал компактный лифтбек Rapid второго поколения с показателем 9540 реализованных автомобилей. Второе место по популярности занял кроссовер Kodiaq, чьи продажи снизились на 9% и составили 5216 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки компактный кроссовер Skoda Karoq, на котором остановили свой выбор 4389 российских покупателей (рост в 2,3 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новая Skoda Octavia, которая ранее предлагалась с мотором 1.4 TSI/150 л.с., с апреля стала доступна с базовым двигателем 1.6 MPI/110 л.с. и мощным 2.0 TSI/190 л.с. Осенью нынешнего года на российском рынке появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Также на 2021 год запланирован вывод на рынок специальных серий, но подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».





Фото: Skoda