Авторынок Украины в марте вырос на 45%

В первый весенний месяц жители Украины купили 9,3 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине», это на 45% выше результата годичной давности.

Лидером украинского авторынка в начале весны стала Renault – за месяц продукция французского бренда разошлась тиражом в 1310 экземпляров (+4% к марту 2020 года). Японская Toyota занимает вторую позицию в марочном рейтинге, ее результат – 1170 купленных экземпляров (+78%). На третьем месте, уже со значительным отставанием от лидеров, находится корейская KIA (640 шт.; +12%). В ТОП-5 украинского авторынка среди брендов по итогам марта 2021 года попали также Skoda (610 шт.) и Volkswagen (530 шт.). При этом чешская марка показала рост в 2,4 раза, а немецкая – в 4 раза.

Несмотря на преимущество Renault, самым популярным автомобилем в прошлом месяце стал представитель Toyota: кроссовер RAV4 приобрели 640 местных жителей. Renault Duster по результатам марта оказался вторым (600 шт.). Далее в рейтинге следуют KIA Sportage (530 шт.), Volkswagen Touareg (260 шт.) и Renault Sandero (260 шт.).

По итогам трех месяцев 2021 года украинский рынок демонстрирует более скромный рост, чем в марте. Так, в 1 квартале в соседней стране было куплено 21,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.