Genesis представил свой первый электромобиль

Марка Genesis представила на Шанхайском автосалоне электрическую версию седана G80, ставшую для бренда первой моделью на электротяге.

Как сообщает пресс-служба Genesis, благодаря аккумулятору емкостью 87,2 кВт/ч максимальный запас хода электрического G80 на одном заряде составляет 427 км (по данным научно-исследовательского центра Genesis в соответствии с нормами сертификации электромобилей, принятыми в Южной Корее), а зарядка аккумулятора с 10% до 80% с помощью зарядного устройства мощностью 350 кВт занимает менее 22 минут.

Электроседан G80 предлагается только в полноприводной версии (AWD). Автомобиль оснащается двумя электромоторами, каждый из которых обладает мощностью 185 л.с. и максимальным крутящим моментом 350 Нм. В паре они развивают 370 л.с. и 700 Нм, распределяя мощность и крутящий момент между передней и задней осями. Новинка разгоняется с места до 96 км/ч всего за 4,9 секунды (данные научно-исследовательского центра Genesis). В зависимости от дорожных условий, скорости автомобиля и выбранного режима движения, система отключения полного привода DAS способна автоматически выключать и включать один из моторов и приводной вал, позволяя без проблем переходить из полноприводного режима в заднеприводный, снижая ненужные потери электроэнергии и повышая эффективность.

Внешний вид электрического G80 обладает целым рядом элементов, присущих премиальным электроседанам. Фирменная решетка радиатора Crest Grille эволюционировала в аэродинамический гребень с перевернутым рисунком G-Matrix. В правом верхнем углу радиаторной решетки скрывается панель зарядного устройства, которая остается незаметной в закрытом состоянии. Под панелью можно увидеть хромированные «сдвоенные линии», подчеркивающие идентичность дизайна моделей Genesis и их общий стиль. Кроме того, солнечные панели на крыше позволяют получать электроэнергию от солнечного света и повышают энергоэффективность автомобиля.

В отделке салона электрического седана применены как натуральные материалы, так и материалы вторичной переработки: покрытая натуральными красителями кожа, которой обтянуты сиденья, передняя панель и подлокотник на заднем ряду, «эко-дерево», полученное путем использования обрезков древесины, оставшихся в процессе производства мебели, а также эко-волокна, изготовленные из переработанных пластиковых бутылок. Электрический G80 получил эксклюзивные цветовые решения, в том числе – синюю кузовную эмаль Matira Blue и интерьер, выполненный в двух оттенках зеленого Dark Green.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Genesis