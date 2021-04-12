Новый Jaguar F-Type R-Dynamic Black появится в России

Компания Jaguar Land Rover представила новый Jaguar F-Type 22 модельного года в эксклюзивной версии R-Dynamic Black, которая появится и на российском рынке. Внешний вид новинки отличают черные глянцевые 20-дюймовые колесные диски с пятью сдвоенными спицами Style 5039, доступные только для этой версии модели, а также особые элементы пакета Black Pack. Для кузова представлена палитра из трех цветов с оттенком металлик: Santorini Black, Eiger Grey и Firenze Red, сообщает пресс-служба британской марки.

Что касается интерьера, узкие сиденья Performance, обтянутые кожей Windsor и регулируемые по 12 направлениям, предлагаются в цвете Ebony с контрастной строчкой Light Oyster или в стиле Mars со строчкой Flame Red для более спортивного облика. Среди особенных деталей F-Type – изящный монограммный узор на креслах и внутренней дверной панели. Подобное тиснение с монограммой также украшает замшевое покрытие конфигурируемой 12,3-дюймовой виртуальной приборной панели. В числе других усовершенствований – матовые алюминиевые подрулевые лепестки, замшевая обивка потолка Ebony и подсвечиваемые накладки на пороги с надписью Jaguar.

На российском рынке Jaguar F-Type R-Dynamic Black будет доступен с 5,0-литровым двигателем V8 с нагнетателем мощностью 450 л.с. и максимальным крутящим моментом 580 Нм при 2500 об/мин, который будет работать в паре с 8-ступенчатой трансмиссией Quickshift с возможностью ручного управления посредством селектора передач SportShift или подрулевых лепестков. Автомобиль с данным силовым агрегатом разгоняется до 100 км/ч всего за 4,6 секунды и имеет максимальную скорость 285 км/ч. Такой Jaguar F-Type R-Dynamic Black оснащен полным приводом и системой Intelligent Driveline Dynamics, а также активным самоблокирующимся задним дифференциалом, оптимизирующим тяговую силу колес.

Кроме того, F-Type R с двигателем 450 л.с. стандартно оснащен системой Adaptive Dynamics с настраиваемым динамическим режимом Configurable Dynamics. С помощью электронного управления и бесступенчатого регулирования демпфирования Adaptive Dynamics повышает комфорт на низких и высоких скоростях, в то время как Configurable Dynamics позволяет водителю задавать настройки подвески, двигателя, трансмиссии и рулевого управления, конфигурируя их по своему желанию. Для F-Type с двигателем V8 доступна функция тихого запуска Quiet Start: обводные клапаны заднего глушителя с электроприводом остаются закрытыми до тех пор, пока автоматически не откроются под нагрузкой. При желании Quiet Start можно отключить, нажав соответствующую кнопку перед запуском двигателя или выбрав Dynamic Mode.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Jaguar Land Rover