Автомобили Renault получили новые подключаемые сервисы Renault Connect

Французская марка Renault стала первой в массовом сегменте рынка, которая оснастила свои модели подключаемыми сервисами с полноценным функционалом. Как сообщается в официальном пресс-релизе, с помощью мобильного приложения владельцы автомобилей Renault смогут дистанционно управлять некоторыми функциями автомобиля и пользоваться новыми возможностями штатной онлайн-навигации.

Сервисы Renault Connect – это собственная разработка компании, они будут применяться непосредственно в процессе производства. Серийно они будут доступны на всех новых автомобилях Renault c мультимедийной системой EasyLink – кроссоверах Arkana, Kaptur и Duster.

Renault Connect – это единая цифровая эко-система, которая включает в себя телематический блок автомобиля, обновленное приложение MY Renault, дистанционные сервисы и облачную систему Renault, а также мультимедийную систему EasyLink с технологией FOTA, которая позволяет обновлять программное обеспечение «по воздуху».