Автомобили Renault получили новые подключаемые сервисы Renault Connect

Французская марка Renault стала первой в массовом сегменте рынка, которая оснастила свои модели подключаемыми сервисами с полноценным функционалом. Как сообщается в официальном пресс-релизе, с помощью мобильного приложения владельцы автомобилей Renault смогут дистанционно управлять некоторыми функциями автомобиля и пользоваться новыми возможностями штатной онлайн-навигации.
Сервисы Renault Connect – это собственная разработка компании, они будут применяться непосредственно в процессе производства. Серийно они будут доступны на всех новых автомобилях Renault c мультимедийной системой EasyLink – кроссоверах Arkana, Kaptur и Duster.
Renault Connect – это единая цифровая эко-система, которая включает в себя телематический блок автомобиля, обновленное приложение MY Renault, дистанционные сервисы и облачную систему Renault, а также мультимедийную систему EasyLink с технологией FOTA, которая позволяет обновлять программное обеспечение «по воздуху».
Через приложение MY Renault владельцы смогут управлять автомобилем со смартфона – запускать двигатель и активировать климатическую систему, управлять замками дверей и багажника.
Приложение также позволит получить информацию об автомобиле – текущий пробег, местоположение на карте, состояние центрального замка.
В навигации TomTom клиентам будут доступны расширенные онлайн-возможности:
- быстрый онлайн поиск объектов с помощью Google,
- текущая дорожная ситуация (пробки),
- скоростные ограничения и камеры контроля,
- информация о дорожных событиях (ремонт и опасные участки),
- стоимость топлива на АЗС,
- погода,
- построение пешеходного маршрута до точки назначения .
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Фото: Renault