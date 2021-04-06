Новый Jeep Compass появится в России в 2022 году

Компания Jeep представила компактный кроссовер Jeep Compass нового поколения. В России новинка будет доступна в дилерских центрах Jeep с января 2022 года, сообщает пресс-служба марки.

На европейском рынке новый Jeep Compass доступен в пяти комплектациях (Sport, Longitude, Limited, S и Trailhawk), на выбор предлагается пять разных силовых агрегатов. Так, бензиновая версия оснащается 1,3-литровым двигателем GSE мощностью 130 или 150 л.с., агрегатированным с механической коробкой передач или роботом с двумя сухими сцеплениями (DDCT) соответственно, а также передним приводом. Кроме того, в моторной гамме представлен 1,6-литровый дизельный двигатель мощностью 130 л. с., сочетающийся с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Подключаемый гибридный привод доступен в двух вариантах мощности – 190 и 240 л.с. Гибридные версии оснащаются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом eAWD.

Jeep Compass нового поколения получил обновленный дизайн кузова с высокотехнологичным профилем, намекающим на экологичность модели. К ключевым особенностям в салоне относятся цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма с разрешением Full HD, цифровое радио DAB, мультимедийная система Uconnect 5 с 8,4- или 10,1-дюймовым сенсорным экраном. Интерьер включает в себя новую переднюю панель, центральный тоннель, рулевое колесо и дверные панели. Для отделки используются премиальные материалы и покрытия.

Новый Compass – первый автомобиль Jeep на европейском рынке, который оснащается системами помощи водителя второго уровня автоматизации в стандартной комплектации. Среди них – система распознавания дорожных знаков, система интеллектуального регулирования скорости, которая обеспечивает движение автомобиля с разрешенной скоростью, система контроля усталости водителя, которая предупреждает о снижении внимательности за рулем, и система автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, которая помогает избежать (или смягчить последствия) возможных столкновений, применяя торможение вплоть до полной остановки автомобиля. Но главная новинка – система помощи при движении по автомагистрали, дополненная адаптивным круиз-контролем и системой удержания автомобиля по центру полосы, которая автоматически регулирует скорость и траекторию движения. Благодаря этой системе автомобиль остается по центру полосы движения на безопасном расстоянии от транспортного средства спереди (функция будет доступна со второй половины года).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».