Nissan представил мощную версию внедорожника Patrol

Компания Nissan представила новую мощную версию внедорожника Patrol, которая получила название Nismo. Автомобиль будет предлагаться в странах Ближнего Востока, а старт продаж намечен на апрель 2021 года, пишет газета «Известия».

Особенностями Nissan Patrol Nismo стали спортивный обвес кузова, 22-дюймовые колесные диски, решетка радиатора в стиле V-Motion, большие воздухозаборники в бампере. Также автомобиль оборудовали модифицированной подвеской с новыми амортизаторами. В салоне появились передние спортивные сиденья с отделкой из натуральной кожи, а рулевое колесо. обтянуто искусственной черной замшей.

Под капотом Nissan Patrol Nismo установлен 5,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 428 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Динамические характеристики внедорожника не названы.

Как стало известно ранее, компания Nissan не исключает появления на российском рынке внедорожника Patrol следующего поколения. Об этом в интервью агентству «АВТОСТАТ» заявил управляющий директор регионального подразделения Nissan East Андрей Акифьев. А вот возвращения в нашу страну кроссовера Juke в том виде, в котором он сейчас выпускается, ждать не стоит, хотя в компании рассматривают различные варианты моделей из линейки Nissan в этом сегменте.

Между тем, в конце 2021 года в России появится среднеразмерный внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения, который будет поставляться по импорту. Еще одной новинкой станет кроссовер Qashqai нового поколения, чья европейская премьера прошла в феврале. По словам Андрея Акифьева, дата старта продаж модели в России определяется, так как специалистам компании требуется время на локализацию и на адаптацию автомобиля под российские условия.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Nissan