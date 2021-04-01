Эксклюзивные серии Range Rover Ultimate доступны в России

Специальное подразделение Land Rover Special Vehicle Operations выпустило две эксклюзивные версии Range Rover Ultimate, созданные командой отдела персонализации SV Bespoke. В России стоимость пакета Ultimate для комплектаций SVAutobiography и SVAutobiography Dynamic составляет 495 тыс. 682 рубля. В основе эксклюзивного дизайна Ultimate – комбинация медных деталей, специально созданного матового покрытия цвета Orchard Green и контрастной крыши Narvik Black, сообщает пресс-служба Land Rover.

На капоте и двери багажника расположены рифленые металлические буквы Range Rover в цвете Gloss Black с медной окантовкой. Также среди элементов персонализации – закрепленный на центральной стойке бейдж SV, покрытый медью и черной эмалью, эмблемы SV, вышитые на всех четырех подголовниках, а также накладки на пороги Ultimate edition с подсветкой. Последним штрихом выступают размещенная на центральной консоли табличка с надписью SV Bespoke Ultimate edition и бейдж SV с медным покрытием.

Комплектация SVAutobiography с длинной колесной базой имеет электропривод задних дверей, а также задние сиденья с подогревом и охлаждением, которые обтянуты полуанилиновой кожей Executive Class Comfort-Plus, оснащены подставкой для ног, площадкой для голеней и имеют функцию массажа Hot Stone. Кроме того, салон отличают полноразмерная центральная консоль с интегрированными часами Zenith, отделение с холодильной камерой и складные столики.

В России спецсерии Range Rover Ultimate будут доступны с бензиновым двигателем V8 с нагнетателем мощностью 565 л.с. Подвеска и настройки рулевого управления версии SVAutobiography Dynamic, представленной только со стандартной колесной базой, оптимизированы для обеспечения более быстрой реакции на действия водителя. Динамичной манере вождения также способствуют усовершенствованная система управления кренами кузова Dynamic Response от Land Rover и высота дорожного просвета, сниженная на 8 мм.

На автомобиль устанавливаются кованые легкосплавные 22-дюймовые колесные диски Gloss Dark Grey с пятью сдвоенными спицами и контрастной отделкой Diamond Turned. Боковые воздухозаборники, капот, решетка радиатора и передний бампер получили отделку Graphite Atlas. В салоне мощь и динамика SVAutobiography Dynamic подчеркнута анодированными красными подрулевыми лепестками, а также рифленой отделкой переключателя поворотов, кнопки запуска двигателя и педалей.

Рекомендуемый для SVAutobiography Dynamic стиль интерьера включает сиденья Ebony/Vintage Tan, обтянутые полуанилиновой кожей с ромбовидной прострочкой, потолок Ebony и элементы отделки Steel Weave Carbon Fiber.

Какие еще модели и обновления можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Land Rover