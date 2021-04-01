Новый Isuzu D-Max поступил в продажу в России

Российские дилеры Isuzu начали продажи пикапа Isuzu D-Max нового поколения. Новинка доступна в пяти комплектациях по цене от 2 млн 760 тыс. рублей до 3 млн 550 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Внешний вид нового Isuzu D-Max отличают новые светодиодная оптика и решетка радиатора, широкий покатый капот и передний бампер, а также четкие боковые линии кузова и спортивная линия бокового остекления в треть высоты кузова, создающие стремительный силуэт.

Интерьер пикапа получил эргономичные сиденья из антивибрационного материала с регулировкой поясничного подпора и угла наклона подушки, новую приборную панель с LCD дисплеем 4”, многофункциональный бортовой компьютер, мультимедийную систему с диагональю 9 дюймов с расширенными функциями системы (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, Miracast, WiFi), новую музыкальную систему с объемным звуком и систему двухзонного климат-контроля.

В оснащение нового Isuzu D-Max входят дистанционный запуск двигателя в пределах 20 м, регулировка руля по углу наклона и вылету, система помощи при парковке с 8-точечным парктроником, система предупреждения о наличии препятствий в слепых зонах при движении задним ходом, новая система омывателей лобового стекла с датчиком дождя, автоматический приветственный свет в салоне при приближении на 2 м, функция освещения Followmehome, система автоматической блокировки дверей при отдалении от автомобиля на расстояние более 3 м, указатель поворота с режимом «перестроение в другой ряд», улучшенная шумоизоляция.

Новый 3-литровый двигатель Isuzu 4JJ3 обеспечивает увеличенную до 190 л.с. мощность и максимальный крутящий момент 450 Нм, доступный в более широком диапазоне от 1600 до 2600 оборотом в минуту, а также пониженный расход топлива – 8,1 л на 100 км пути в смешанном цикле для модели с полуторной кабиной и механической КПП. Силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач Isuzu либо 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Новый Isuzu D-Max оборудован системой подключаемого полного привода Part-time с понижающим рядом и функцией блокировки заднего дифференциала. Внедорожные возможности автомобиля дополняют максимальный дорожный просвет в 240 мм и увеличенная с 600 до 800 мм глубина преодолеваемого брода.

Новый пикап Isuzu D-Max отличают усовершенствованная рамная конструкция, модернизированная энергоемкая подвеска, два варианта исполнения кабины и практичная грузовая платформа. Грузоподъемность нового пикапа Isuzu D-Max увеличена до 1045 кг для варианта с полуторной кабиной.

Фото: Isuzu